Las pensiones no contributivas y el IMV que cobran 1,5 millones de familias subirán un 11,4% en 2026

Las pensiones mínimas no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) subirán a partir del 1 de enero de 2026 entre un 11,4%, mientras que las pensiones mínimas subirán un 7%. Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, este martes en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año. La ministra confirma unos importes que ya avanzó en su última entrevista con EL PERIÓDICO.

La pensión mínima no contributiva subirán 64 euros al mes, pasando de los actuales 564,7 euros al mes (en 14 pagas), hasta 629 euros. Estos subsidios son los que cobran aquellas personas que no han podido cotizar el tiempo suficiente para acceder a prestaciones contributivas, de mayor importe. La medida beneficiará a unas 720.000 personas, según datos de la Seguridad Social.

El IMV, que reciben actualmente unas 785.000 familias en toda España, subirá también un 11,4%, lo que en términos absolutos se traduce en el caso de una prestación de una persona sola en 75,1 euros más al mes, hasta un total de 733,9 euros mensuales. El pago máximo, que sería para una unidad de convivencia con 7 o más miembros, subirá 165,2 euros cada mes, hasta un total de 1.614,59 euros mensuales.

El Gobierno finalmente ha apostado por revalorizar más las pensiones de las personas con ingresos más precarios en mayor medida que el año pasado, cuando las incrementó entre un 5 y un 11%. Y estos subsidios subirán sustancialmente más que las prestaciones contributivas, a las que se les aplica de manera automática la misma revalorización que los precios. El año que viene, tal como ya había confirmado el INE, estas pagas subirán un 2,7%, unos 40 euros de media. Las mismas llegan a unos 10 millones de personas.

Pendientes del Congreso

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado estas medidas en un real decerto ómnibus, que incluye también el escudo social 'anti desahucios', entre otros. El Boletín Oficial del Estado las llevará negro sobre blanco a partir del miércoles y el Congreso de los Diputados deberá validarlas o rechazarlas el mes que viene.

El año pasado el Ejecutivo ya tuvo problemas para convalidar un real decreto similar, las medidas decayeron en primera instancia, si bien luego pudo volver a convalidarlas tras un rifirrafe con socios de la investidura -que no de Gobierno-, como Junts.

Cuotas de autónomos congeladas

Las cuotas de los trabajadores autónomos quedarán congeladas a partir del año que viene en el mismo importe que las vigentes para 2025. La falta de un acuerdo con las organizaciones de trabajadores por cuenta propia ha forzado al Ejecutivo a postergar la actualización de cotizaciones, tal como ambicionaba y estaba contemplado en el acuerdo social cerrado durante la anterior legislatura.

Cuotas de los autónomos en 2026 Tabla que muestra las cuotas de los autónomos para el año 2026.

Esta decisión afecta a los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia dados de alta y que cotizan en base a sus rendimientos, encuadrados en el esquema de 15 tramos definido por el Gobierno.