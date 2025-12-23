El Ministerio de Hacienda lo confirma: los contribuyentes que reciban un subsidio por desempleo deberán realizar la declaración de la Renta

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que aquellas personas en paro que cobraron un subsidio por desempleo durante 2025, tendrán que realizar la declaración de la Renta 2026. Esta medida sería común a todos los desempleados, pese a que algunos no alcancen el umbral mínimo de ingresos de 22.000 euros con un pagador, o de 15.876 euros con más de uno.

De esta forma, la campaña del IRPF de 2026, que arranca en abril y termina en junio, incluiría a todos los ciudadanos que perciban estas ayudas al desempleo. En ciertos casos, algunos contribuyentes tendrían que declarar ingresos anuales de 10.000 euros recibidos por el SEPE, justificando toda su actividad económica.

Todos los desempleados deberán declarar, sin importar cuáles sean sus ingresos

El principal cambio habría sido la eliminación de este umbral mínimo de ingresos, por el que ahora todos los beneficiarios del subsidio por desempleo deberán hacer la declaración de la Renta, afectando a miles de trabajadores en paro. Con esta medida, Hacienda se habría propuesto mejorar el control de estas prestaciones, así como fortalecer la transparencia del Ejecutivo.

En cifras absolutas, los organismos oficiales nos hablan de un total de 2.424.961 personas en situación de desempleo, según datos de noviembre. A su vez, Comisiones Obreras menciona que aproximadamente un 76, 3 % de los parados se encuentran protegidos por este subsidio por desempleo.

Un dato importante es que, pese a su puesta en marcha en noviembre de 2024, mediante el Real Decreto-Ley 2/2024, de 21 de mayo, no se aplicará de forma directa hasta el año 2026. Además, en cuanto a los jubilados la legislación será más flexible, teniendo que declarar solo si se supera el límite de ingresos, tal y como ocurría anteriormente con los desempleados.