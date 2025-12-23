Laura Encina, asesora financiera, avisa: si no usas este sistema, "estás perdiendo hasta un 20% de tu dinero”

El ahorro sigue siendo una asignatura pendiente para miles de españoles. La mayoría guarda todo su dinero en una única cuenta corriente, creyendo que eso es “ahorrar”, cuando en realidad, según la experta financiera Laura Encina, pueden estar perdiendo hasta un 20% de su valor con el paso del tiempo. La asesora, con 15 años de experiencia, lo explica con claridad en el pódcast Tiene Sentido: “Si mantienes tu dinero quieto en el banco durante cinco años, la inflación se lo come. Y lo que hoy vale 100, mañana puede valer 80”.

Pero Encina va más allá. No solo insiste en que ahorrar no es acumular, sino que advierte de que tener una sola cuenta es lo que impide a la mayoría de personas avanzar económicamente. Su planteamiento es directo: necesitamos tres cuentas, o herramientas de ahorro, para proteger nuestro dinero, hacerlo crecer y planificar nuestra vida financiera sin sorpresas.

Por qué ahorrar en una única cuenta te hace perder dinero

Encina recuerda que la inflación actual ronda el 3,5 por ciento, y que en España ha llegado recientemente al 10. En sus palabras: “Pregunto a mis clientes cuánta rentabilidad les da su cuenta corriente. Me dicen cero. Y yo respondo: no, te da menos 3,5”. Ese es el motivo por el que insiste en un cambio urgente de hábitos: “No acumules el dinero. Estás perdiendo valor sin darte cuenta”.

El sistema de ahorro de las tres cuentas

La experta divide el ahorro en tres objetivos y tres plazos. Cada uno necesita una cuenta (o herramienta financiera) distinta:

1. Cuenta de corto plazo

Para gastos inmediatos: vacaciones, imprevistos, arreglo del coche, etc. Suelen ser cuentas corrientes o cuentas remuneradas con acceso rápido al dinero. Incluye el colchón de emergencia: entre 3 y 6 meses de gastos fijos (según el Banco de España).

2. Cuenta de medio plazo (3 a 6 años)

Aquí entra lo que Encina llama la “fase intermedia”: objetivos que requieren tiempo, pero no décadas. Pueden ser herramientas que ofrezcan algo de rentabilidad y sean flexibles y seguras. Sirve para metas como dar la entrada de una casa o financiar estudios futuros.

3. Cuenta de largo plazo

La más importante para construir futuro. Es donde actúa el interés compuesto, con rentabilidades más altas y crecimiento real del patrimonio. Es la herramienta para la jubilación, la educación de hijos o la libertad financiera. “Con este sistema tienes salud financiera”, resume Encina. “Un colchón para hoy, una planificación para mañana y una construcción sólida para tu futuro”.

¿Y si solo puedo ahorrar 50 euros al mes?

La asesora rompe otro mito: no hace falta ganar mucho para empezar. “Si te dicen que te bajan el sueldo 50 euros, te adaptarías. Entonces, ¿por qué no hacerlo por tu futuro?” Si la capacidad de ahorro es baja, recomienda priorizar el objetivo número uno: crear el colchón del futuro antes de diversificar.

El verdadero problema: gastar por emociones

Encina señala que, más allá de los números, el ahorro se bloquea por la relación emocional con el dinero. Compras impulsivas, llenar vacíos emocionales con consumo, o confundir “quiero” con “necesito” son, según ella, los grandes enemigos del ahorro real.

El sistema de tres cuentas no es solo una técnica, sino una forma de dejar de vivir “al día” y empezar a construir estabilidad. “Tu yo del futuro te lo va a agradecer”, concluye Encina. Y, sobre todo, lanza una advertencia que resume toda su filosofía: “El dinero no es para tenerlo quieto. Es para que trabaje para ti”.