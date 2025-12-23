Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ibex 35 cae un 0,16% en la apertura tras el PIB de España

El selectivo modera el tono en una jornada marcada por la confirmación del crecimiento económico del 0,6% en el tercer trimestre

Archivo - Paneles del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España)

Archivo - Paneles del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

EP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con ligeras pérdidas, en una jornada marcada por la publicación de los datos de crecimiento económico en España. El principal índice de la Bolsa española cedía un 0,16% en los primeros minutos de negociación, aunque lograba mantenerse por encima de la cota psicológica de los 17.100 puntos, situándose en torno a los 17.130 enteros hacia las nueve de la mañana.

El arranque bursátil coincidía con la difusión de la Contabilidad Nacional del tercer trimestre, que confirma que la economía española avanzó un 0,6% entre julio y septiembre, una décima menos que en el trimestre anterior. La desaceleración responde, principalmente, al peor comportamiento del sector exterior, que restó siete décimas al crecimiento, frente al empuje de la demanda interna, que aportó 1,3 puntos gracias al buen tono del consumo y la inversión durante los meses de verano.

En el plano empresarial, los inversores tenían también en el radar a Fluidra, que ha culminado su inversión inicial de 100 millones de dólares —unos 85 millones de euros— para hacerse, mediante una ampliación de capital, con el 27% de Aiper, compañía especializada en soluciones tecnológicas inalámbricas para la limpieza de piscinas.

Dentro del selectivo, los avances eran moderados y se concentraban en valores como Cellnex, que subía un 0,34%, Indra (+0,33%), Naturgy (+0,32%) y Colonial (+0,28%). En el lado contrario, Banco Sabadell lideraba las caídas, con un descenso del 2,31%, afectado por el efecto exdividendo, seguido de Ferrovial, que retrocedía un 1,42%.

Las principales bolsas europeas se movían también sin una tendencia clara. Londres y París registraban ligeros descensos del 0,04% y el 0,09%, respectivamente, mientras que Fráncfort y Milán lograban avances moderados, del 0,04% y el 0,08%.

En los mercados de materias primas, el precio del petróleo se mantenía contenido. El barril de Brent, referencia en Europa, bajaba un 0,14% y se situaba en los 61,98 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedía un 0,2%, hasta los 57,90 dólares.

En el mercado de divisas, el euro se cambiaba por 1,1777 dólares, mientras que en el mercado de deuda el interés del bono español a diez años descendía hasta el 3,316%, reflejando un ligero alivio en las tensiones financieras.

