Hines vende parte de su participación en HLRE (Lar España) al fondo StepStone

Movimiento en el accionariado de HLRE, la antigua Lar España. El fondo británico StepStone ha tomado una participación del 14,4% en la socimi especializada en centros comerciales, controlada por el vehículo norteamericano Hines y la gestora española Grupo Lar. La operación no se traducirá en cambios en el control, el gobierno corporativo ni la estrategia de la compañía, sino que se trata de una venta en secundario del fondo comandado en España por Vanessa Gelado.

StepStone Real Estate Partners V, el mayor fondo inmobiliario de secundarios hasta la fecha después de haber levantado más de 5.000 millones de dólares, entra en HLRE con la compra de parte de la posición que hasta este momento controlaba Hines, que alcanzaba el 66,9% y ahora se reduce hasta el 44,9%. Se trata de una inversión indirecta, ya que StepStone invierte a través de una de las sociedades de Hines, no en la socimi directamente, aunque se convierte en el tercer mayor partícipe. El resto del capital el 33% está en manos de otra socimi, Grupo Lar Retail Investments, en su mayoría participada por la gestora Grupo Lar, que ostenta de forma indirecta un 23% de HLRE.

En una nota, Vanessa Gelado, presidenta de HLRE Socimi y primera espada de Hines en España, asegura que "esta operación se enmarca en las prácticas habituales del mercado secundario y de coinversión y no implica ningún cambio en la política de inversión, el equipo directivo ni la estrategia de la compañía", que asegura "continúa centrada en la gestión activa de centros comerciales dominantes y parques comerciales, con un enfoque a largo plazo orientado a generar valor sostenible para inversores, operadores y comunidades locales".

Por su parte, Laia Massague, socia de StepStone Real Estate, en el mismo documento, señala: "Estamos encantados de participar en esta transacción junto a los inversores existentes y apoyar a la compañía en la ejecución de su plan de negocio. Esta inversión representa la continuidad del enfoque de StepStone en invertir en oportunidades inmobiliarias de alta calidad en España, donde la firma está expandiéndose a través de múltiples estrategias, incluidas secundarias, recapitalizaciones, coinversiones y el despliegue de capital primario en fondos españoles".

Nueva estructura de la antigua Lar España

El actual accionariado de HLRE responde a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada en 2024 por Hines y Grupo Lar, gestor de Lar España. Ambos socios completaron la compra de la cotizada entonces en el Mercado Continuo, revolucionaron su estructura y trasladaron su cotización a BME Growth. El objetivo fue aprovechar el descuento en el precio de cotización frente al valor de sus activos para 'privatizar' la compañía. Desde el cambio de control, HLRE ha reordenado su cartera de activos, con varias ventas, entre ellas el parque comercial Abadía de Toledo por más de 100 millones de euros, y su política de endeudamiento, más allá de que está previsto que en los próximos meses regrese al mercado y protagonice nuevas adquisiciones en activos en los que se pueda obtener valor.