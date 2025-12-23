Hacienda aumentará el control fiscal sobre los contribuyentes que superen los 25.000 euros anuales en operaciones bancarias con tarjeta

Tras la actualización del Real Decreto 253/2025, el Ministerio de Hacienda habría modificado gran parte de las medidas fiscales actuales, sobre todo en cuanto a transferencias bancarias y movimientos monetarios. Esta nueva regulación en el Reglamento del IRPF no entrará en vigor hasta el próximo año, en concreto, a partir del 1 de enero de 2026.

Con esta medida, Hacienda se habría propuesto endurecer las inspecciones sobre los ciudadanos, teniendo en cuenta la actual tendencia por realizar los pagos de forma online, así como los posibles riesgos de fraude que esto conlleva.

Seguimiento fiscal sobre autónomos y empresarios

Entre las principales novedades, encontramos casos como los de autónomos y pymes, quienes deberán incluir sus cobros por Bizum dentro de la declaración de impuestos. Con ello, la Administración llevará un control detallado de todos estos pagos, sin importar la cuantía concreta.

En el caso de los particulares, la cosa cambia. Según confirman las autoridades fiscales, los únicos que deberán declarar serían los profesionales y empresarios, excluyendo los movimientos bancarios entre particulares y consumidores, como es el caso de las aplicaciones de compraventa de artículos de segunda mano. Sin embargo, sí que tendrían que declarar los cobros realizados mediante tarjetas, o aquellos asociados a un número de teléfono móvil, sin tener en cuenta el importe específico.

Anteriormente, las entidades bancarias solo estaban obligadas a informar, de forma anual, acerca de operaciones bancarias que superaran los 3.000 euros. Sin embargo, a partir de 2026, todas ellas deberán intensificar su relación con Hacienda, facilitando un informe mensual más detallado acerca de todos estos movimientos bancarios.

Una mayor comunicación entre los bancos y Hacienda

Por otro lado, también encontramos otra medida fiscal con un alcance más general. Según lo establecido, los bancos deberán mantener informada a la Agencia Tributaria acerca de los movimientos bancarios realizados con tarjeta por los contribuyentes.

Este flujo de información entre Hacienda y los bancos se llevaría a cabo de forma anual, y únicamente en casos donde el total de cargos y abonos superase los 25.000 euros anuales. A nivel general, estas modificaciones de la normativa se habrían planteado como una solución frente a los crecientes intentos de estafa y fraude fiscal.

Aun así, estas medidas siguen generando dudas y desacuerdos por parte de los contribuyentes, debido a la presión fiscal que algunos sectores se encuentran padeciendo desde hace varios años. Con todo ello, solo quedaría permanecer a la espera de cómo se desarrollará la nueva regulación de cara al próximo año.