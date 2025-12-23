Fluidra ultima su inversión inicial del 27% en Aiper y se prepara convertirse en socio mayoritario

Fluidra, la multinacional catalana especializada en equipamiento para piscinas, ha dado por concluida la inversión inicial del 27% en el fabricante de robots limpiafondos Aiper, anunciada el pasado mes de abril. La operación, valorada en 92,5 millones de euros (100 millones de dólares), se realizó mediante una ampliación de capital. Es decir, Aiper emitió nuevas acciones y Fluidra las suscribió, lo que permitió reforzar los recursos de la compañía, aunque el resto de accionistas vio reducido su peso en el capital.

Ahora, “tras haber finalizado con éxito esta alianza estratégica”, Fluidra se dispone a iniciar una segunda fase en la que pretende aumentar su participación en Aiper hasta alcanzar una posición mayoritaria. Esta vez, sin embargo, lo hará a través de una inversión en efectivo o en especie, lo que implica la compra de acciones a otros socios propietarios.

Objetivos financieros como condición para el salto de control

Está previsto que esta nueva inversión tenga lugar cuando Aiper alcance determinados hitos financieros. En concreto, y según lo explicado meses atrás, las condiciones se basan en el cumplimiento de dos premisas: que la compañía supere los 370 millones de dólares (342,2 millones de euros) en ingresos y que alcance márgenes de Ebitda cercanos al 15%.

“Estamos muy contentos con esta alianza estratégica y la participación minoritaria inicial significativa en Aiper, que abre el camino para convertirnos en accionistas mayoritarios. La innovación disruptiva de la compañía, su enfoque centrado en el consumidor y su equipo de gran talento son exactamente lo que buscamos en un socio mientras definimos el futuro de la limpieza automatizada de piscinas”, declaró Jaime Ramírez, consejero delegado de Fluidra.

Y es que, para Fluidra, la entrada en este segmento permite tomar posiciones en un mercado —el de los limpiafondos automáticos— que aún presenta una penetración inferior al 25%, a pesar de las cerca de 30 millones de piscinas que existen en todo el mundo.

Resultados al alza y previsiones confirmadas

En lo que va de año, la multinacional ha ganado 163 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, un 33% más que en el mismo periodo de 2024. La empresa cerró el periodo con unas ventas de 1.724 millones, un 5% más en términos reportados y un 7% más a tipo de cambio y perímetro constantes, impulsadas por el crecimiento del volumen en todas las regiones y una contribución positiva de los precios, que compensaron los efectos negativos del tipo de cambio.

El Ebitda ajustado se situó en 411 millones de euros, un 6% más. Además, la compañía aseguró que confía en cumplir las previsiones para el conjunto del ejercicio, que contemplan unas ventas de entre 2.160 y 2.220 millones de euros y un Ebitda ajustado de entre 500 y 520 millones.

Por su parte, desde Aiper, su fundador y CEO, Richard Wang, destacó que “la unión con Fluidra es una gran oportunidad para llevar nuestra innovación y crecimiento al siguiente nivel. Con el alcance global y las capacidades de Fluidra, estamos seguros de poder ofrecer soluciones de limpieza de piscinas más inteligentes y eficientes”.

Fundada en 2017 y con centros de operaciones en China, Estados Unidos, Europa y Japón, Aiper ha irrumpido con fuerza en el mercado. Sus ventas ascendieron aproximadamente a 195 millones de dólares en 2024, con una plantilla que supera los 470 empleados.

Sus principales mercados son Norteamérica y Europa, mientras que sus socios de fabricación estratégicos se encuentran en Vietnam y China. Además, la compañía opera dos centros de I+D en los que trabajan más de 270 ingenieros.