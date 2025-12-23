Los empresarios piden altura de miras para que Extremadura sea gobernable: "con una abstención bastaría"

María Guardiola ha ganado las elecciones con 29 escaños, pero está lejos de la mayoría absoluta (33). Ha sumado más sillones parlamentarios que toda la izquierda (25), lo que le permitiría salir investida presidenta de la Junta de Extremadura por mayoría simple en la segunda votación de la Asamblea, siempre que otro partido se abstenga (la primera votación requiere mayoría absoluta). Y no solo se trata del trámite de investidura: resulta obvio que la candidata del PP necesitará asegurarse un apoyo para poder gobernar la comunidad. De lo contrario, sus propuestas chocarán contra un muro de 36 escaños: 18 del PSOE, 11 de Vox y 7 de Unidas.

En esta situación, similar a la que ha vivido el parlamento extremeño en el último año y medio, tras la ruptura de Vox con PP, incluso más compleja al haber duplicado Vox su fuerza en la cámara, deberán dirimirse los pactos que permitan sacar adelante la legislatura. De ahí que la primera reacción de la sociedad civil extremeña haya llegado del empresariado, que necesita estabilidad para marcar el ritmo económico de la comunidad.

"Un claro ganador"

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado, ha señalado que “hay un claro ganador, que es el PP y su presidenta María Guardiola, la única opción viable para configurar un gobierno”. Con todo, Peinado ha indicado que quizá de puertas adentro, en el PP la sensación sea agridulce, porque se han quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta “algo que quizá hubiera sido bueno para dar estabilidad los próximos cuatro años”.

Un mapa complicado

El dirigente empresarial ha añadido que el partido de Guardiola se distancia claramente a su máximo adversario, un PSOE “en caída libre”, pero por otro lado crece su rival en el espectro político más próximo, como es Vox, y también en el otro extremo, con el crecimiento de Unidas por Extremadura.

De cara al futuro, Peinado reclama altura de miras “porque necesitamos que haya gobierno, y aunque hay que esperar a las conversaciones, con una abstención bastaría para iniciar la andadura”. A medio y largo plazo, desde CREEX lo que se pide es un gobierno estable, que aporte seguridad jurídica y certidumbres, y que pueda activar proyectos para mejorar el futuro de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) valora el resultado de las elecciones y pone el acento “en la importancia de que la nueva etapa política garantice estabilidad, capacidad de acuerdo y un marco previsible para la actividad económica”.

Tras felicitar a María Guardiola y al PP por el resultado obtenido, la confederación apela "a la responsabilidad y a la generosidad de los cuatro partidos que estarán representados en la Asamblea para facilitar la conformación de un gobierno estable y fuerte, que aporte certidumbre y estabilidad a los extremeños y, en especial, a las empresas y a las personas trabajadoras autónomas de Extremadura”, ha señalado el presidente de CIEM, José Luis Iniesta.

En este sentido, recuerda que las empresas y autónomos necesitan “certidumbre para planificar inversiones, consolidar proyectos y mantener el empleo”.

Sea cual sea el escenario en el que se mueva Extremadura, CIEM reitera su compromiso de seguir trabajando "con responsabilidad institucional", para defender los intereses del tejido empresarial "y contribuir al desarrollo económico y social de Extremadura desde el diálogo, la cooperación y la estabilidad".

La Cámara de Cáceres, por el entendimiento

Para la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres, los resultados electorales han lanzado dos mensajes claros. "Por un lado, con un 43% de los votos, los extremeños mayoritariamente quieren continuidad con las políticas que se iniciaron hace dos años y medio con el gobierno del PP liderado por María Guardiola", señala el presidente, Gabriel Álvarez.

Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres. / TONI GUDIEL

Pero además, "hay un segundo mensaje que insta a que se dialogue y se busquen acuerdos que favorezcan un gobierno estable y duradero para toda la legislatura, que permita profundizar en las distintas políticas fiscales y de otra naturaleza que se han iniciado ya".

Todo ello, continúa, con el fin de aprovechar "la favorable coyuntura que está atravesando nuestra región para intensificar su crecimiento y acelerar la convergencia con el resto de España".

La Cámara de Badajoz pide "estabilidad institucional"

“Este escenario es el que han dibujado los extremeños y, por tanto, es el que ahora tienen que gestionar los políticos. Cada uno que asuma sus obligaciones, funciones y responsabilidades”, argumenta Mariano García Sardiña, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz. “Lo que pedimos es que haya lo antes posible una Asamblea y un gobierno. Y al minuto siguiente, hay que empezar a trabajar en unos presupuestos”, indica.

Mariano García Sardiña, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz. / El Periódico

En este sentido, continúa, “lo que queremos es que haya estabilidad institucional, porque es una condición para ser competitivos, seguridad jurídica, una fiscalidad favorable a la empresa, simplificación burocrática y explotar nuestros recursos sin complejos”, enumera. También, agrega, es necesario un Gobierno que “reclame en Madrid las infraestructuras ferroviarias, viarias y eléctricas que serán la clave para el desarrollo industrial”. Por eso, solicita “que se legisle y gobierne en esa línea. Además, entendemos que también los extremeños han votado en esa dirección”.

UGT llama a "hacer una reflexión"

“Nos hubieran gustado otros resultados, pero la ciudadanía extremeña ha hablado y ha votado, y hay que respetarlo”, apunta la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez. A su juicio, un gobierno autonómico que fuese fruto de un pacto entre la “derecha y la ultraderecha” sería “el peor escenario posible”, porque existiría un "riesgo de retroceso" en derechos laborales, de igualdad o LGBTI. También pondría en peligro, arguye, la prestación de servicios públicos como la educación y la sanidad. “De la ultraderecha nos separa todo”, zanja.

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

La líder regional de UGT remarca también que el periodo que se abre a partir de ahora en Extremadura es de “mucha incertidumbre”, tanto por el reparto de escaños que ha salido de las urnas como por venir de una “precampaña y campaña que han sido muy duras”, lo que dificultará llegar a acuerdos. En este contexto, aduce, no sería descartable, incluso, una nueva convocatoria electoral.

Prefiere no entrar a valorar una de las posibles alternativas que estaría encima de la mesa, la de algún tipo de decisión por parte de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, que facilite la gobernabilidad. Lo hace por “respeto a sus órganos internos”, aunque sí llama a estos a “hacer una reflexión”. Lo fundamental, considera, es llegar a un acuerdo “que no perjudique a la clase trabajadora” y que garantice que no habrá una pérdida de derechos sociales.

Para CSIF, es el momento del consenso

“Es el momento del diálogo, la negociación y el consenso. De tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible, porque lo que prima ahora es que la comunidad autónoma tenga pronto unos presupuestos encaminados a mejorar los servicios básicos”, asevera Benito Román, presidente del sindicato CSIF en Extremadura. Quien “ha ganado las elecciones”, precisa, tiene que sentarse a negociar para que a corto plazo Extremadura “deje de estar paralizada”. “Lo que tenemos claro es que el bloqueo no nos lleva a ningún sitio”, subraya.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román. / CSIF

Cuanto menos tiempo se tarde en conformar un nuevo gobierno, “antes podremos trabajar en nuestras reivindicaciones”, razona Román. Entre ellas cita el desarrollo de una nueva ley de la función pública o lograr “una homologación retributiva en todos y cada uno de los sectores del ámbito de gestión de la Junta de Extremadura. A igual trabajo, igual salario. No pueden seguir nuestros empleados públicos estando en el vagón de cola en cuanto a salarios, tanto en sanidad como en educación o en la administración general”. Para todo ello “necesitamos tener una guía, y esa guía son los presupuestos”, remacha.

CCOO confía en que no se abandone el diálogo social

CCOO de Extremadura confía en que tras los comicios autonómicos “se mantenga un compromiso político firme de seguir en la senda del Diálogo Social, porque durante los últimos años ha aportado resultados evidentemente positivos para el empleo y el bienestar de la población extremeña”. A través de una nota de prensa, este sindicato reconoce ver “con clara preocupación la subida en apoyos de la ultraderecha”, por el peligro indudable que considera que “supone para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras extremeños, para la tolerancia y el consenso, y para el estado de bienestar y la democracia”.

Asimismo, felicita a María Guardiola por haber liderado la candidatura más votada al tiempo que confía en que “continúe trabajando en el marco del Diálogo Social con los agentes económicos y sociales, que son los principales representantes del mundo económico y laboral de la región”. “CCOO se mantendrá firme en la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras extremeños, de la democracia y de los servicios públicos, frente a cualquier pretensión de recorte o retroceso en el futuro”, se concluye.