Una densa niebla obliga a desviar a Sevilla un vuelo de Vueling procedente de Barcelona

El vuelo de Vueling procedente de Barcelona, cuya llegada al aeropuerto de Córdoba estaba prevista a las 14.45 horas, ha sido desviado al aeropuerto de Sevilla-San Pablo. El motivo ha sido la densa niebla que cubre la capital cordobesa y que ha impedido la maniobra de aterrizaje.

Traslado de pasajeros

El avión ya ha aterrizado en Sevilla y, desde allí, según han informado fuentes de Aena y ha confirmado la propia compañía, Vueling ha habilitado autobuses para trasladar a los pasajeros hasta Córdoba. Asimismo, la aerolínea ha dispuesto transporte para los viajeros que tenían previsto salir esta tarde desde el aeropuerto cordobés con destino a Barcelona, de modo que puedan desplazarse hasta Sevilla-San Pablo, desde donde finalmente operará el vuelo.

Esta salida estaba programada inicialmente para las 15.30 horas, por lo que sufrirá una demora considerable, aunque por el momento la compañía no ha facilitado una estimación concreta de la hora de despegue.

Cabe destacar que el avión presentaba una elevada ocupación, con más de 200 pasajeros a bordo, por lo que la aerolínea deberá gestionar el traslado de cerca de 400 personas en un plazo de tiempo reducido.

No más vuelos afectados

Además, Binter tiene previsto aterrizar en Córdoba a las 19.05 horas procedente de Gran Canaria, aunque por el momento la aerolínea no ha notificado ningún tipo de incidencia.