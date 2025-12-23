Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Pensiones no contributivasReino UnidoBadalonaGripeExtremaduraEl tiempoCatalunyaSalvador IllaBarcelona
instagramlinkedin

Meteorología adversa

Una densa niebla obliga a desviar a Sevilla un vuelo de Vueling procedente de Barcelona

Loa pasajeros son traslados a Córdoba por la compañía en autobuses, mientras que el avión de regreso saldrá desde San Pablo

El aeropuerto de Barcelona-El Prat supera los 4,2 millones de pasajeros en noviembre y encadena un nuevo récord antes de cerrar el año

Vuela más barato con el método de la 'ciudad oculta': cómo hacerlo y qué riesgos hay

Llegada a Córdoba de un avión de Vueling procedente de Barcelona.

Llegada a Córdoba de un avión de Vueling procedente de Barcelona. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez | José A. Pérez Lunar

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El vuelo de Vueling procedente de Barcelona, cuya llegada al aeropuerto de Córdoba estaba prevista a las 14.45 horas, ha sido desviado al aeropuerto de Sevilla-San Pablo. El motivo ha sido la densa niebla que cubre la capital cordobesa y que ha impedido la maniobra de aterrizaje.

Traslado de pasajeros

El avión ya ha aterrizado en Sevilla y, desde allí, según han informado fuentes de Aena y ha confirmado la propia compañía, Vueling ha habilitado autobuses para trasladar a los pasajeros hasta Córdoba. Asimismo, la aerolínea ha dispuesto transporte para los viajeros que tenían previsto salir esta tarde desde el aeropuerto cordobés con destino a Barcelona, de modo que puedan desplazarse hasta Sevilla-San Pablo, desde donde finalmente operará el vuelo.

Esta salida estaba programada inicialmente para las 15.30 horas, por lo que sufrirá una demora considerable, aunque por el momento la compañía no ha facilitado una estimación concreta de la hora de despegue.

Cabe destacar que el avión presentaba una elevada ocupación, con más de 200 pasajeros a bordo, por lo que la aerolínea deberá gestionar el traslado de cerca de 400 personas en un plazo de tiempo reducido.

Noticias relacionadas y más

No más vuelos afectados

Además, Binter tiene previsto aterrizar en Córdoba a las 19.05 horas procedente de Gran Canaria, aunque por el momento la aerolínea no ha notificado ningún tipo de incidencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un estudio italiano halla trazas de peste porcina en embutidos importados de modo ilegal, aunque asegura que ese virus no tiene capacidad de infectar
  2. Comprobar Lotería Navidad, en directo | Última hora de El Gordo, números premiados y la pedrea
  3. Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
  4. Rodríguez Ibarra pide que el PSOE se abstenga para que Guardiola sea investida sin pactar con Vox
  5. Los fiscales progresistas recogen dinero para pagar la multa a la que se condenó al exfiscal general
  6. Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
  7. No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos
  8. Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás

Hines vende parte de su participación en HLRE (Lar España) al fondo StepStone

Hines vende parte de su participación en HLRE (Lar España) al fondo StepStone

Sant Cugat desbloquea la cocina de la polémica escuela La Mirada que lleva nueve años en módulos

Sant Cugat desbloquea la cocina de la polémica escuela La Mirada que lleva nueve años en módulos

Los cinco municipios con más plazas hoteleras ingresan el 96% del total de la tasa turística que recauda el AMB

Los cinco municipios con más plazas hoteleras ingresan el 96% del total de la tasa turística que recauda el AMB

PartyStudio: El estudio que viaja en la mochila

PartyStudio: El estudio que viaja en la mochila

Directo | Entidades y Govern cierran un acuerdo para reubicar a buena parte de los desalojados del B9

Directo | Entidades y Govern cierran un acuerdo para reubicar a buena parte de los desalojados del B9

¿Es la fiebre porcina africana un problema de salud pública?

¿Es la fiebre porcina africana un problema de salud pública?

El Real Madrid hace oficial la cesión de Endrick al Lyon hasta el final de la temporada

El Real Madrid hace oficial la cesión de Endrick al Lyon hasta el final de la temporada

Una densa niebla obliga a desviar a Sevilla un vuelo de Vueling procedente de Barcelona

Una densa niebla obliga a desviar a Sevilla un vuelo de Vueling procedente de Barcelona