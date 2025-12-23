Casa Tarradellas adquiere a Nestlé el 40% que no controlaba en Herta Foods

El grupo de alimentación Casa Tarradellas ha adquirido a Nestlé el 40% que no controlaba en la empresa europea de charcutería y productos cárnicos Herta Foods, donde ahora pasa a controlar el 100% del capital.

De esta forma, las dos empresas del sector de la alimentación dan por finalizada la empresa conjunta que constituyeron en 2019, cuando Casa Tarradellas compró un 60% del capital de Herta Foods por un importe de 414 millones de euros. Con la operación hoy anunciada, Herta pasa a ser completamente de la compañía barcelonesa, propiedad de la familia Terradellas Falgueras. La cuantía de la operación no ha trascendido.

Para la empresa fabricante del 'espetec' y las populares pizzas frescas, la compra de Herta fue el primer gran paso para internacionalizar el grupo, ya que Herta Foods es una marca que opera en países como Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido e Irlanda. Entre sus especialidades destaca la producción de salchichas precocinadas al estilo frankfurt, loncheados, snacks y masas para hornear.

El grupo con sede en Gurb (Barcelona), que está presidido por su fundador, Josep Terradellas Arcarons, cerró el ejercicio de 2024 con una facturación de 1.501 millones de euros, cifra que supone un incremento del 8,9% respecto al año anterior. Según la empresa, este resultado es fruto de "un crecimiento sostenido" basado en sus inversiones en innovación, sostenibilidad y talento.

Inversión permanente

A principios de 2025, Casa Tarradellas puso en marcha su segundo molino, una tecnología que ha supuesto una inversión de 25 millones de euros y que permite moler 12,5 toneladas de trigo por hora. De este modo, entre los dos molinos de que dispone la firma, se pueden obtener hasta las 30 toneladas de harina por hora.

"Con el segundo molino, que se suma al que pusimos en marcha en 2010, nos aseguramos la trazabilidad completa del trigo de nuestros productores y reforzamos la autonomía sobre un ingrediente tan esencial como la harina", aseguró en aquel momento la directora de comunicación de Casa Tarradellas, Miquelina Saborit.

En línea con su estrategia para seguir expandiéndose, la compañía impulsó durante 2024 29 proyectos de I+D+I vinculados a la calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad, mejoras ergonómicas y automatización de procesos. Además, la empresa dispone de una superficie de captación solar de 181.266 metros cuadrados, lo que supone un incremento respecto a 2023 y un crecimiento de la autoproducción del 9%. Así, una cuarta parte de la electricidad que se consume en los procesos de producción de Casa Tarradellas se genera a partir de fuentes renovables propias y el 100% de la energía eléctrica cuenta con el certificado de origen renovable.