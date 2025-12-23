Áreas gestionará casi la mitad de los restaurantes del aeropuerto de El Prat

La multinacional catalana Áreas se hace fuerte en el aeropuerto de El Prat. Según ha avanzado 'Expansión', la empresa presidida por Óscar Vela es la principal ganadora virtual del concurso de restauración en el aeropuerto de Barcelona-El Prat Josep Tarradellas licitado por Aena, ya que ha presentado la mejor oferta en 22 locales de los 39 a los que aspiraba. Los 22 restaurantes que presumiblemente gestionará suponen el 45% de los puntos de restauración del aeródromo barcelonés, frente al 33% que tenía hasta ahora.

La gestora aeroportuaria Aena no ha adjudicado formalmente este concurso, pero la propuesta económica es el factor clave y por esa razón las ofertas que se han hecho públicas ahora supondrán, con toda probabilidad, la gestión de los locales. La empresa pública presidida por Maurici Lucena se garantiza con este concurso ingresos de por lo menos 900 millones de euros durante la duración de los contratos, fijada entre los 8 y los 12 años.

Aena sacó a concurso la práctica totalidad de la restauración del Prat, un total de 20.800 metros cuadrados repartidos en 49 establecimientos, y adjudicará los establecimientos a principios de 2026 para que el nuevo contrato entre en vigor a mediados de 2026. Este contrato de restauración coincidirá en el tiempo con las obras de ampliación de El Prat, que pretenden elevar su capacidad de 55 a 72 millones de pasajeros al año.

Áreas no es la única empresa que ha logrado un buen resultado con sus propuestas. Pansfood, filial de EatOut y controlada por el grupo luso Ibersol, ha presentado la mejor oferta en 12 locales, con lo que se quedará el 25% de la restauración del aeropuerto. Este 25% supone una bajada respecto al 33% que tiene en la actualidad.

Otras empresas que con toda probabilidad gestionarán restaurantes en El Prat son SSP (cinco locales) y World Duty Free Group (cuatro). Eurest tendrá dos establecimientos, mientras que Lagardère, Enrique Tomás, Five Guys y Good News tendrían uno.

Al concurso de la restauración del aeropuerto catalán se presentaron 16 empresas, y siete no han logrado ningún establecimiento. Las que no lo han logrado son Cafestore (Sacyr), Chiripo, Coffe Fellows, Como Invest, Mia Mamma, Vips y Vivari.