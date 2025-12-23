Ana Torrens será la nueva presidenta de Deloitte España

Cambio de mando en Deloitte España. Ana Torrens, hasta ahora socia responsable del área de Auditoría (Audit & Assurance) de la compañía de auditoría será nombrada nueva presidenta de la firma en España, en sustitución de Héctor Flórez, que ocupa el cargo desde junio de 2022, tal y como han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes empresariales.

De esta manera, Torrens se convertirá en la primera mujer en liderar una 'Big Four' en España. La decisión ha sido anunciada por el propio Flórez este martes durante una reunión de socios, tras haber comunicado el pasado mes de noviembre su decisión de no optar a la reelección, y aún no es firme, pues deberá ser ratificada por los socios la próxima semana.

Sin embargo, en caso de seguir el guion, Torrens será elegida como la próxima punta de lanza para liderar la estrategia de la compañía en España a partir de junio de 2026, cuando finaliza el mandato de Flórez. A mediados del próximo año tendrá lugar el traspaso de carteras, tras la votación prevista en el próximo encuentro de la junta.

En cuanto al perfil de la nueva presidenta, Torrens forma parte del Comité Global de Auditoría de la firma. Entre 2017 y 2021 fue responsable de esta área en Cataluña, Aragón, Baleares y Andorra para la industria de Productos y Servicios, equipo al que se incorporó en 1994.

Tal y como indica 'Europa Press', ampliando su trayectoria, Torrens ha participado durante su trayectoria en numerosos procesos de auditorías financieras y proyectos de asesoramiento, entre los que destacan iniciativas de mejora de procesos, organización, gestión de riesgos, planes estratégicos y análisis de viabilidad.

Además, Torrens es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), y al margen de su actividad en Deloitte ha ejercido como profesora en Esade, más concretamente en materias relativas a la normativa internacional e información financiera.

Bajo el mandato de Flórez, Deloitte España ha conseguido aumentar su facturacion desde 975 millones de euros en 2022 hasta 1.177 millones en 2024. En estos años, la compañía ha estado inmersa en un proceso de reorganización de su negocio global, ya que desde 2014 agrupaba sus principales áreas de negocio en cinco divisiones, y recientemente ha reducido dicho número a cuatro. En la actualidad, la compañía cuenta con una plantilla de 11.342 profesionales, lo que la posiciona como una de las mayores firmas de servicios profesionales de referencia en España.