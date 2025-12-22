El turismo eleva su aportación a la economía española hasta el 12,6% del PIB en 2024

La actividad turística alcanzó los 200.699 millones de euros en 2024, un 12,6% del PIB, lo que supuso 0,2 puntos más que en 2023, según la cuenta satélite del turismo, estadística que mide el peso que tiene el sector sobre la producción y el empleo y que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la cifra más alta hasta la fecha, casi un 30% superior a la de 2019 (157.355 millones de euros), pero entonces el peso fue el mismo (12,6%).

Por su parte, la ocupación en las ramas económicas características del turismo superó los 2,7 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 12,3% del empleo total de la economía, 0,1 puntos más que en 2023. Este mayor crecimiento de la actividad turística (0,2 puntos) frente al empleo (0,1 puntos) denota un incremento de la productividad de la industria que peor lo pasó durante la pandemia, cuando la restricción de movimientos llevó a cerrar durante meses la mayoría de los establecimientos hoteleros y a dejar en tierra aeronaves.

La componente de mayor peso en el consumo turístico interior en 2024 fue el gasto turístico receptor (no residentes que visitan España), con el 55,6% del total, lo que supuso 1,2 puntos más que en el año anterior, hasta un total de 111.600 millones de euros. España recibió el año pasado la visita de 93,8 millones de turistas en 2024, cifra que marca un nuevo máximo histórico y que supone un 10,1% más que en 2023.

Entre los productos que más gasto han generado por parte de los visitantes extranjeros se encuentran los hoteles (24.224,7 millones de euros, casi un 15% más que en 2023), alimentos y bebidas (15.102,3 millones de euros, un 15% más) y servicios deportivos y recreativos (9.410,5 millones de euros, un 17% más). En el caso de los billetes de avión ceden más de un 20% hasta un total de 7.240,2 millones de euros.

El gasto turístico emisor (residentes españoles que viajan fuera del territorio) ascendió a 35.500 millones de euros, lo que deja un saldo de 76.100 millones de euros. Los viajes de residentes dentro de España ascendieron a un total de 162,81 millones, un 3,1% menos que un año antes.

Por su parte, la demanda final asociada al turismo se incrementó un 8,2% en el año 2024, mientras que el PIB de la economía lo hizo en un 6,4%. Desde 2015 la evolución en términos reales de la economía turística siempre ha sido mayor que la del conjunto de la economía, excepto en 2018 con un alza del 1,6% y del 2,4%, respectivamente. En 2020 la demanda final asociada al turismo retrocedió un 56,8%, mientras la del conjunto de la economía descendió un 11,3%.

Para este 2025 la actividad turística alcanzará cerca de 220.000 millones de euros, lo que supone una aportación del 13,1% al PIB nacional y el máximo de la serie histórica, según el lobi Exceltur, que realiza periódicamente previsiones sobre la aportación del sector a la economía. Pero el sector deja de ser el principal dinamizador de la economía, después de tres años (2021-2024) con una contribución del 52% del aumento del valor añadido real, Exceltur prevé que en 2025 la aportación del sector se reduzca al 13%.