La auditoría del Govern considera "seguro" el laboratorio de donde se sospecha que salió el brote de peste porcina

La auditoría encargada por la Generalitat para evaluar los sistemas de seguridad del laboratorio IRTA-CReSA, de donde se sospecha que pudo escaparse la nueva cepa de la peste porcina, ha determinado que estos son "adecuados" y "seguros". Así lo ha anunciado el conseller de Agriculuta, Óscar Ordeig, este lunes, cuando también ha comunicado la puesta en marcha de una serie de refuerzos sobre las cadenas de bioseguridad para evitar futuros riesgos, como un mayor control sobre el transporte o un mayor seguimiento sobre las granjas para el autconusmo.

Ordeig ha comparecido este lunes desde Girona en el día vigésimo sexto día desde que se detectó el primer positivo de PPA para dar a concer las conclusiones del análisis elaborado por cuatro expertos independientes sobre los protocolos y sistemas de seguridad del IRTA-CReSA. El pasado 5 de diciembre el Ministerio de Agricultura emitió un informe en el que ponía sobre la mesa la posibilidad de que, dada la composición genética del virus, este se hubiera escapado de un laboratorio.

Y entonces todas las miradas se pusieron en el IRTA-CReSA, ubicado en Bellaterra, muy cerca de la zona cero de los contagios. Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil realizaron la semana pasada una macro operación para recabar información ante dicha hipótesis y, en paralelo, los expertos del Govern también han realizado sus propias valoraciones.

Y las mismas han determinado que las instalaciones del laboratorio son "adecuadas" y "seguras", validando así sus protocolos. Este diagnóstico no detiene ni condiciona la investigación que está realizando por su cuenta la policía.

Si nuevos positivos

Hasta ahora se han detectado un total de 27 positivos de jabalíes infectados de este virus. Por el momento no se ha registrado ningún positivo entre cerdos de granja, la máxima preocupación del sector, ya que ello podría generar un efecto dispersión de la enfermedad.

"Continuamos satisfechos por la contención del brote", ha afirmado el conseller, ya que no se han registrado positivos más allá del perímetro de 20 kilómetros a la redonda desde donde se localizó el primero, en Collserola. En estos 26 días de crisis sanitaria las autoridades han cazado a un total de 432 animales, los han analizados y entre los mismos han registrado un 6% positivos, esos 27 jabalíes enfermos de PPA. "El porcentaje de positivos es cada vez es menor", ha destacado Ordeig.

Refuerzo de la bioseguridad

El conseller de Agricultura ha anunciado un paquete de 12 medidas para reforzar la bioseguridad dentro y fuera de las granjas, coordinado con las empresas del sector. El plan prevé analizar el riesgo individual de las explotaciones, en función de factores como su proximidad a vías de comunicación, así com revisar las encuestas de bioseguridad.

La dirección general de Agricultura también efectuará mayores controles sobre aquellas crianzas de marranos destinadas a autoconsumo. Otro foco serán los transportistas, con quienes se reforzará los protocolos de desinfección y las garantías en el desplazamiento de animales de y desde las granjas a los mataderos y zonas para comercialización del producto.

La Generalitat impulsará un trabajo conjunto con las integradoras para que participen activamente en el proceso de blindaje sanitario y estudiará buenas prácticas a nivel internacional que ya están llevando a cabo otros países en materia de bioseguridad. Todo ello estará coordinado a través del gabinete técnico del departamento.

La ejecución del conjunto de medidas anunciadas este lunes se empezar abordarán con el sector a partir de enero, en reuniones de seguimiento y evaluación. El plan quiere incorporar además formación para todos los profesionales de la cadena de valor del cochino, desde la producción hasta la comercialización, así como una campaña de publicidad para concienciar sobre la magnitud de los riesgos económicos y sanitarios de esta crisis.

Ordeig ha reconocido también la necesidad de reforzar la coordinación interadministrativa para ejecutar este refuerzo de la bioseguridad, especialmente para agilizar permisos en ámbitos como urbanismo, ya que muchas de estas medidas requerirán de obras y remodelaciones de las instalaciones.