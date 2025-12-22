Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Directo Elecciones ExtremaduraEncuestas Elecciones ExtremaduraDesalojados BadalonaLluvia CatalunyaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Peste porcina africana, en directo | Novedades y medidas adoptadas por el brote

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès.

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès. / MANU MITRU / EPC

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.

Te informamos al minuto.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos
  2. Fernando Alonso vuelve con un deportivo de Ferrari por las calles de Mónaco
  3. Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
  4. Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
  5. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
  6. Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria
  7. Un nuevo caso de jabalí con peste porcina hallado en Sant Cugat obliga a ampliar las restricciones a cuatro municipios más
  8. Stefan Mandel ganó 14 veces la lotería gracias a las matemáticas: 'Usadas correctamente garantizan una fortuna

El día que Florentino quiso despedir a Zidane en el descanso de un partido de Champions

El día que Florentino quiso despedir a Zidane en el descanso de un partido de Champions

Juan Roig adelanta a Yolanda Díaz en la conquista del tiempo

Juan Roig adelanta a Yolanda Díaz en la conquista del tiempo

Chenoa y Estopa

Chenoa y Estopa

Chenoa y Estopa

Un estudio italiano halla trazas de peste porcina en embutidos importados de modo ilegal, aunque asegura que el virus está inactivo

Un estudio italiano halla trazas de peste porcina en embutidos importados de modo ilegal, aunque asegura que el virus está inactivo

Antiblanqueo de Suiza descubrió que implicados en el caso Plus Ultra recibieron 2,7 millones del negocio del oro de Venezuela

Antiblanqueo de Suiza descubrió que implicados en el caso Plus Ultra recibieron 2,7 millones del negocio del oro de Venezuela

Acompañar el duelo en Navidad: los profesionales que están al lado de quienes lo necesitan

Acompañar el duelo en Navidad: los profesionales que están al lado de quienes lo necesitan

¿Qué acontecimiento ha marcado nuestra salud mental en 2025?

¿Qué acontecimiento ha marcado nuestra salud mental en 2025?