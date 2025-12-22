Pascual Ariño, inversor con 16 viviendas: “Alquilar da mucho más dinero que comprar y reformar”

A menudo pueden surgir dudas a la hora de invertir en el sector inmobiliario, ya sea por encontrar la opción que más rentabilidad nos ofrezca, o si simplemente preferimos buscar algo de estabilidad. En este sentido, los expertos suelen aconsejar la idea de invertir en vivienda, con el propósito de venderla en el futuro.

Esta es la estrategia del flipping house o house flipping. Su metodología es muy simple: comprar una casa, generalmente antigua, a buen precio para reformarla y darle una segunda vida. Según el portal inmobiliario Idealista, el objetivo del house flipping sería poner en valor una construcción ya obsoleta que necesita importantes reformas y devolverla al mercado con una rentabilidad elevada.

Qué debemos saber antes de invertir en vivienda para reformar

A la hora de invertir en este tipo de viviendas para rehabilitar, siempre se deben tener en cuenta ciertos factores legales. La importancia de ello es que, al volverse cada vez más frecuente el house flipping en España, la legislación se habría endurecido en los últimos años.

Lo primero que debemos tener en cuenta son los vicios ocultos. En este sentido, nos referimos a aquellos defectos que no son apreciables a simple vista y que podrían convertir el inmueble en impropio para el uso que deseábamos; o incluso los defectos que hubiesen afectado nuestra decisión de compraventa o el precio fijado en el contrato. Pese a que la legislación nos protege en algunos casos, siempre es bueno saber cómo actuar.

Otro factor importante sería comprar a cuerpo cierto. Esta práctica es bastante común a la hora de adquirir viviendas de bancos. Comprar a cuerpo cierto implica renunciar a posibles metros cuadrados extra, con respecto a lo establecido en la documentación de compraventa. Básicamente, estarías comprando lo que existe, y no lo que establecen las escrituras.

El tercer factor clave hace referencia a las licencias, permisos y patrimonio. Con todo ello, será importante asegurar que la obra se adapta a la normativa vigente. Además, el valor patrimonial del inmueble juega un papel importante, ya que si se trata de un inmueble protegido deberás realizar trámites extra, así conservar, restaurar o replicar algunos elementos.

La baja rentabilidad del 'flipping house'

Podemos afirmar que Pascual Ariño, inversor inmobiliario y propietario de 16 viviendas, no piensa que el house flipping sea una opción demasiado aconsejable. En su intervención en el programa 'laSexta Xplica', el experto habría sido muy claro: "Para hacer flipping house necesitas más dinero porque la reforma no te la financian".

Ariño considera que no es rentable toda la inversión inicial de capital que nos costaría realizar una única operación de flipping house. Al contrario, en el caso de comprar para alquilar, no tendrías que hacer solo una compra, sino que "podrías comprar hasta tres, porque no tienes que pagar esa reforma".

Según el inversor inmobiliario, el alquiler de vivienda es una opción que nos generaría un gran rédito económico. "Podrías poner 20.000 para cada casa, el resto te lo financia el banco y podrías tener tres rentas mensuales de por vida. El problema es que la gente no sabe hacerlo bien y no saca la rentabilidad que debería", ha destacado.

En todo caso, la fórmula que sigas debe ser constante y previamente planificada. Lo fundamental sería obtener una rentabilidad del 10% por vivienda, ya que "si haces eso y cada casa vale 100.000 euros estás sacando 30.000 euros cada año". Además, si Ariño tuviese que elegir entre flipping house o alquiler de vivienda, se queda con ambas opciones a la vez: "Por una parte, tengo las rentas que me dan ingresos pasivos todos los meses de por vida y, por otra parte, flippinghouse que me hace picos de facturación cada dos por tres".