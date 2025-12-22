Partners Group y Trinity compran el Hotel Hoxton en Poblenou

Partners Group, Trinity y otro inversor han adquirido The Hoxton Poblenou, un hotel de cuatro estrellas y 240 habitaciones en Barcelona, a Norlake Hospitality, por 110 millones de euros, según avanza Expansión.

El Hoxton Poblenou es un establecimiento recientemente reformado en el innovador distrito 22@ de Barcelona, un centro tecnológico emergente con una ubicación estratégica entre las atracciones de ocio, el distrito financiero y la costa de la ciudad.

El hotel cuenta con cuatro locales de restauración, una azotea con piscina y más de 1.000 metros cuadrados de espacio para reuniones y eventos. El Hoxton forma parte del portafolio de marcas de Accor, dentro de su división de estilo de vida, operada por Ennismore.

Durante la última década, Partners Group calcula que la oferta de habitaciones de hotel en Barcelona ha crecido a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) inferior al 1%, mientras que la demanda ha crecido cerca del 3%.

Los nuevos propietarios pondrán en marcha un plan transformador de creación de valor centrado en mejorar las reservas de grupos y la activación y el atractivo de los establecimientos de restauración, además de empezar a aprovechar al máximo los beneficios de su inclusión en el sistema global de distribución y fidelización de Accor.

El año pasado, Partners Group y Trinity adquirieron The Standard Hotel, Londres, un hotel de lujo de 266 habitaciones que ocupa el emblemático edificio de estilo brutalista Camden Town Hall Annexe, cerca de King's Cross, y que forma parte del portafolio de marcas de Hyatt.

"El Hoxton Poblenou está perfectamente posicionado para capitalizar el atractivo único de Barcelona tanto para visitantes de negocios como de placer. Ejecutar un plan de creación de valor en el sector hotelero requiere especialización y una intensa actividad operativa, por lo que hemos incorporado profundidad vertical a nuestra estrategia hotelera al asociarnos con Trinity en esta transacción", afirma en un comunicado el director general de Bienes Raíces de Partners Group, Stephen McCall.