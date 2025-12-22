El Estado convoca 17.986 plazas de funcionarios para Administración General del Estado

El Gobierno ha publicado este lunes una convocatoria de empleo público para 17.986 plazas de funcionarios para Administración General del Estado. La oferta pública, cuyo calendario de oposiciones será concretado más adelante, es para acceder a los cuerpos de Informática (C1), auxiliares de la Administración (C2), gestión de la Administración civil del Estado y de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado (A2).

En la oferta pública de empleo de este año, la Administración General del Estado (AGE) dispondrá de 26.889 plazas, de las cuales 20.324 son de acceso libre y 6.565 de promoción interna.

¿Qué tipo de plazas son?

Para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado habrá 1.700 plazas de turno libre (156 para el cupo de discapacidad) y 720 para promoción interna. Para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se ofrecen 2.512 plazas (230 para cupo de discapacidad) y 6.178 de promoción interna. Para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado habrá 1.030 plazas (186 para el cupo de discapacidad) y 340 de promoción interna.

En el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1.356 plazas (266 para reserva de discapacidad) y 2.950 para promoción interna. Para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, un total de 680 plazas y 520 de promoción interna.

¿Cómo apuntarse y cuándo serán los exámenes?

Aquellas personas interesadas en participar en alguna de estas pruebas deberá rellenar y presentar de forma telemática una solicitud, concretamente mediante el formulario del modelo oficial 790 y a través del portal web: https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles contados a partir de este martes, es decir, hasta el 19 de enero de 2026, incluido.