Turismo

LEVEL anuncia una nueva ruta directa entre Barcelona y Lima

La conexión se abrirá el 3 de junio de 2026 pero los billetes se pueden empezar a adquirir a un precio de 319 euros por trayecto

Aviones en el aeropuerto de Barcelona El Prat vistos desde la terminal 1. / Ferran Nadeu / EPC

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

LEVEL, la aerolínea de largo radio de IAG, abrirá una nueva ruta directa entre Barcelona y Lima (Perú), que comenzará a operar el 3 de junio de 2026, según ha avanzado la aerolínea, que se convertirá en la única compañía que ofrecerá vuelos directos y sin escalas entre ambas ciudades.

La nueva ruta contará inicialmente con tres frecuencias semanales –miércoles, viernes y domingo– con horarios diseñados para facilitar las conexiones con otros vuelos de Europa y América. Y los vuelos se pueden adquirir ya con un precio especial de lanzamiento a partir de 319 euros por trayecto.

La compañía refuerza, así, su "firme apuesta y compromiso con el desarrollo de la conectividad intercontinental de Barcelona y da respuesta a la creciente demanda de vuelos entre ambos países, tanto para viajes de turismo y desplazamientos por negocios, como para quienes visitan a familiares y amistades a ambos lados del Atlántico", según defiende en un comunicado.

“Para LEVEL, la nueva ruta entre Barcelona y Lima supone un paso más en nuestro objetivo de consolidarnos como la aerolínea de largo radio de referencia en Barcelona para seguir contribuyendo al desarrollo de la conectividad intercontinental desde la Ciudad Condal, ofreciendo siempre un servicio eficiente, innovador y orientado a nuestra clientela”, afirma Lucía Adrover, Chief Commercial & Network Officer de LEVEL

Adrover añade que la nueva conexión es "mucho más que una ruta aérea": "es un puente que abre oportunidades para la dinamización económica y turística". "Tenemos el convencimiento de que esta nueva conectividad impulsará el crecimiento mutuo: Barcelona, con su espíritu innovador y mediterráneo, y Lima, con su riqueza cultural, histórica y gastronómica”, remacha.

