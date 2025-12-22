La Generalitat y la Fundación La Caixa renuevan su acuerdo de colaboración público-privada con un aumento del 10% de la inversión

La Generalitat de Catalunya y la Fundación ”la Caixa” han renovado su acuerdo anual de colaboración público-privada para 2025. Con una inversión total de 250 millones de euros, un 10% más que el año anterior, la partida se destinará a acción social, investigación y cultura.

Firmado este lunes en Barcelona por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidre Fainé, el pacto supone un incremento de 25 millones de euros respecto a 2024. De ese total, 99 millones se destinarán a iniciativas sociales. Preguntada la entidad, afirman no poder concretar que % de ese monto irá dirigido a nuevos programas.

El president Illa e Isidre Fainé, presidente de la Fundació La Caixa durante la firma de un acuerdo el pasado mes de abril. / LA CAIXA

Impulso del CaixaResearch Institute

Si subrayan que el aumento del presupuesto responde a la voluntad de potenciar proyectos con mayor impacto social. “Nuestra inversión en acción social ha crecido este año un 10%" explicó Fainé, que situó entre las prioridades estratégicas la puesta en marcha del CaixaResearch Institute, cuya inauguración está prevista para 2026, aunque no será hasta 2033 cuando empiece a trabajar en pleno rendimiento.

Por su parte, Illa defendió que el acuerdo se alinea con los objetivos del Govern de “generar prosperidad y compartirla”, al tiempo que refuerza el papel de Catalunya como polo científico europeo, especialmente en el ámbito de la salud.

El CaixaResearch Institute, que se comenzó a construir en 2023, se financió gracias a un préstamo de 80 millones de euros otorgado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a CriteriaCaixa, hólding inversor de la Fundación La Caixa. Así, Criteria ha ido trasladando los fondos a la fundación, su accionista único, a medida que ha ido necesitando el dinero para ejecutar el proyecto, que tiene un coste total de 110 millones de euros. A fecha de octubre de 2025, ya son más de 60 millones los que se han invertido.

Obras del CaixaResearch Institute, ubicado frente al Museo de la Ciencia CosmoCaixa. / Ferran Nadeu

El centro tendrá 20.000 metros cuadrados de superficie (en Barcelona, a los pies de Collserola, frente al Museu de la Ciència CosmoCaixa) y unos 500 investigadores y prevé convertirse en el mayor instituto filantrópico de España en investigación de ciencias de la vida.

Crece la partida de salud

Una de las principales novedades del acuerdo es el refuerzo de la inversión en investigación en salud, clave para el desarrollo del CaixaResearch Institute y que aspira a convertirse en un nodo de referencia dentro del ecosistema científico catalán y europeo.

Así, durante 2025, la Fundación ha destinado 9,3 millones a 12 proyectos de la Convocatoria de Investigación en Salud y 1,9 millones a 16 iniciativas de innovación, con el objetivo de acelerar la llegada de nuevos tratamientos y soluciones al mercado. A ello se suman alianzas estratégicas con centros como ISGlobal, IrsiCaixa, VHIO o el Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

El acuerdo sigue manteniendo programas como CaixaProinfància han atendido desde 2007 a más de 123.000 menores en Catalunya, mientras que Incorpora ha facilitado más de 129.000 inserciones laborales desde 2006.

Cultura y becas: más de 1,7 millones de visitantes

En el ámbito cultural, la Fundación ”la Caixa ha recordado que entre enero y octubre de 2025, los centros CaixaForum, CosmoCaixa y losJardines de Cap Roig han recibido más de 1,7 millones de visitantes en Catalunya. Además, la entidad mantiene colaboraciones con instituciones como el Liceu, el Palau de la Música o L’Auditori.

Por último, en el ámbito educativo, la Fundación ha concedido este año 102 becas de grado, posgrado y doctorado a estudiantes catalanes, reforzando el acceso al conocimiento y la movilidad internacional.