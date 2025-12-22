El déficit público cae en octubre al 0,61% del PIB y el del Estado baja al 1,86% hasta noviembre

El déficit de las administraciones públicas, sin incluir la Administración local, ha cerrado el mes de octubre en el 0,61% del PIB, por debajo del 0,96% registrado en el mismo periodo de un año antes, con 10.246 millones de euros, que supone un 32,9% menos.

Con motivo de las graves inundaciones, provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana) se ha recogido en las cuentas del agregado un gasto de carácter extraordinario, por un importe provisional de 4.362 millones, equivalente al 0,26% del PIB, incluidas las transferencias de carácter finalista a las corporaciones locales por importe de 1.938 millones.

Si se descuenta el gasto producido por la dana el déficit del agregado de Administraciones públicas sin incluir la Administración local, a finales de octubre de 2025, se situaría en 5.884 millones, inferior en un 61,5% al resultado negativo del mismo periodo de 2024.

En detalle, la Administración central ha obtenido a finales de octubre de 2025 un déficit de 21.300 millones, inferior en un 13,6% al del mismo periodo de 2024, con 24.658 millones, hasta situarse en el 1,27% del PIB.

De su lado, la Administración regional ha obtenido a finales de octubre de 2025 un superávit de 3.736 millones, inferior en un 49,7% al del mismo periodo de 2024, con 7.425 millones. En términos del PIB, el superávit de 2025 representa el 0,22%, inferior en 0,25 puntos porcentuales a la ratio del mismo periodo de 2024, del 0,47%.

Por último, los Fondos de la seguridad social presentan a finales de octubre de 2025 un superávit de 7.318 millones, superior en 5.360 millones al del mismo periodo de 2024, que ascendía a 1.958 millones. En términos del PIB, la ratio es del 0,43%, superior en 0,31 puntos a la de 2024, del 0,12%.

El déficit del Estado cae un 17,8%, hasta 31.321 millones

El Ministerio de Hacienda también ha publicado los datos respecto a la ejecución presupuestaria únicamente del Estado hasta el mes de noviembre.

Las cifras muestran que el déficit solo del Estado en términos de contabilidad nacional ha sido de 31.321 millones, inferior en un 17,8% al del mismo periodo de 2024. En relación al PIB, el déficit hasta noviembre equivale al 1,86% de dicha magnitud, ratio inferior en 0,53 puntos porcentuales a la de 2024, del 2,39%.

Este resultado está afectado por la liquidación definitiva del ejercicio 2023 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, con un resultado neto conjunto negativo para el Estado que se traduce en un mayor déficit de 13.627 millones.

Si de la cifra de déficit se descuentan los intereses, se obtiene el saldo primario. A finales de noviembre de 2025 se ha registrado un superávit primario de 639 millones de euros, equivalente al 0,04% del PIB.

Los ingresos del Estado por impuestos crecen un 10,4%

Los recursos no financieros --ingresos-- se han situado en 283.270 millones, superiores en un 9,4% a los de finales de noviembre de 2024, mientras que los empleos no financieros --gastos-- se han situado en 314.591 millones, con un aumento del 5,9% respecto a finales de noviembre de 2024.

Del total de recursos no financieros, alrededor del 83%, 235.376 millones corresponden a impuestos, con un aumento del 10,4% respecto a 2024. Esta evolución se debe, principalmente, a los mayores ingresos de las principales figuras tributarias.

En concreto, los ingresos por IVA presentan un crecimiento interanual del 10,1% hasta los 91.969 millones, debido, entre otras razones, a la recuperación, desde el uno de enero de 2025, de los tipos originales, mientras que, en el mismo periodo de 2024, aunque ya habían comenzado a recuperarse, en la mayoría de los casos, eran todavía inferiores a estos.

De su lado, los ingresos derivados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) crecen un 16,9%, hasta situarse en 60.067 millones; los del Impuesto sobre Sociedades en un 8%, hasta los 45.947 millones, y los del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en un 34%, hasta los 4.725 millones, debido al impacto positivo de en torno a 300 millones, por los mayores ingresos por actas.

La reversión de las medidas fiscales adoptadas para hacer frente a la subida de precios de 2022 y 2023, también ha permitido la recuperación de los ingresos procedentes de otras figuras, como los del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), desde los 914 millones en 2024 hasta los 1.813 millones en 2025, o los del Impuesto Especial sobre la Electricidad, desde los 992 millones en 2024 hasta los 1.465 millones en 2025.

Como novedades de 2025, indicar la entrada en vigor del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades de crédito con una recaudación de 1.423 millones. Esta figura sustituye al gravamen temporal sobre entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, con una recaudación en 2024 de 1.787 millones, mientras que en 2025 se han ingresado 115 millones, correspondientes a liquidaciones practicadas por la administración.

También ha dejado de estar vigente para este ejercicio el gravamen temporal energético, por el que en 2025 se han devuelto 68 millones, mientras que en 2024 se recaudaron 1.164 millones.

Por último, los ingresos por cotizaciones sociales se sitúan en 5.898 millones, con un descenso del 1,7%, y el resto de los ingresos en 41.996 millones, con un aumento del 5,3%.

Déficir conjunto de las Administraciones Públicas hasta septiembre

Finalmente, también se han publicado este lunes los datos de ejecución de 2025 de las corporaciones locales, correspondientes al tercer trimestre del año.

Con los datos totales de corporaciones locales, el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el tercer trimestre del año asciende al 1,05% del PIB frente al 1,33% registrado en septiembre de 2024. De este modo, los gastos han aumentado un 5,9%, mientras que el crecimiento de los ingresos ha sido del 6,9%.

Los datos muestran que las entidades locales han registrado un superávit de 1.154 millones, lo que equivale al 0,07% del PIB. Conviene matizar que las cifras no son estrictamente comparables, ya que en 2024 estas administraciones recibieron una transferencia extraordinaria de 724 millones del Estado y en 2025 han percibido transferencias finalistas por la dana por 1.924 millones. Además, en julio de 2025 se efectuó la liquidación definitiva de 2023 del sistema de financiación, con un resultado neto a favor de la administración local de 1.896 millones