Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Consultar décimoDónde ha caído el GordoNúmeros premiadosReintegros LoteríaEl GordoSegundo premioPremios Sorteo Navidad 2025PedreaDirecto Elecciones Extremadura
instagramlinkedin

Turismo

La cadena Catalonia compra el Hotel Gallery de Barcelona a Meridia

La operación entre la cadena hotelera y la gestora de inversión también incluye la compraventa del hotel Molina Lario de Málaga

Hotel Gallery

Hotel Gallery / MERIDIA // Europa Press

El Periódico

El Periódico

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La cadena hotelera Catalonia Hotel & Resorts ha alcanzado un acuerdo con la gestora de inversión Meridia para la adquisición de dos hoteles, el Gallery de Barcelona y el Molina Lario de Málaga, según ha informado este viernes Catalonia en un comunicado.

Con estas adquisiciones, la cadena suma su tercer establecimiento en Málaga en menos de dos años y alcanza los 30 hoteles en la ciudad de Barcelona, "consolidando así su posición como la cadena con mayor presencia en la capital catalana".

En Barcelona, el hotel Gallery, de cuatro estrellas superior cuenta con 110 habitaciones, está situado en el llamado Cuadrado de Oro del Ensanche barcelonés, en la calle Roselló entre el Paseo de Gracia y la Rambla Cataluña con acceso directo a los jardines del Palau Robert.

Por su parte, el hotel que Catalonia ha adquirido en Málaga, el Molina Lario tiene cuatro estrellas y cuenta con 103 habitaciones. Está situado en el centro histórico de la ciudad, junto a la catedral.

El director general de negocio de Catalonia, Manuel Valenzuela, ha destacado esta operación "refuerza la estrategia de crecimiento sostenible de la cadena en dos destinos clave del mercado nacional".

Noticias relacionadas y más

El socio inmobiliario de Meridia, Víctor Iborra, destaca su satisfacción por la transacción y la hoja de ruta seguida tras la adquisición de ambos establecimientos, en 2018. "El exitoso reposicionamiento de estos hoteles demuestra nuestra capacidad para identificar oportunidades de alta calidad y gestionarlas activamente a lo largo del ciclo de inversión", ha celebrado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Óscar Puente: 'Estoy valorando seriamente la posibilidad de comprar trenes en China; no es ningún juego
  2. No se puede trasladar al ciudadano que tendrá tren de alta velocidad hasta el último rincón, autovía, se liberarán los peajes, tendrá los mejores trenes y que además se van a bajar los impuestos
  3. Fernando Alonso vuelve con un deportivo de Ferrari por las calles de Mónaco
  4. Capturados siete ladrones especialistas en sacarles premios a las tragaperras sin jugar
  5. Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral
  6. Óscar Puente: 'Si queremos que Rodalies sea puntual, fiable y eficaz, hace falta más que traspasar la gestión
  7. Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
  8. Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás

El déficit público cae en octubre al 0,61% del PIB y el del Estado baja al 1,86% hasta noviembre

El déficit público cae en octubre al 0,61% del PIB y el del Estado baja al 1,86% hasta noviembre

El Estado convoca 17.986 plazas de funcionarios para Administración General del Estado

El Estado convoca 17.986 plazas de funcionarios para Administración General del Estado

Catalunya gana solo 12,6 millones en premios y recupera menos del 3% del gasto en la Lotería de Navidad de 2025

Catalunya gana solo 12,6 millones en premios y recupera menos del 3% del gasto en la Lotería de Navidad de 2025

La Policía acude al CNIO a pedir documentación sobre la denuncia por irregularidades

La Policía acude al CNIO a pedir documentación sobre la denuncia por irregularidades

Reintegro de la Lotería de Navidad: solo la terminación del Gordo

Reintegro de la Lotería de Navidad: solo la terminación del Gordo

La cadena Catalonia compra el Hotel Gallery de Barcelona a Meridia

La cadena Catalonia compra el Hotel Gallery de Barcelona a Meridia

Sabadell adjudica las obras para transformar el aparcamiento de arena del Eix Macià

Sabadell adjudica las obras para transformar el aparcamiento de arena del Eix Macià

Partners Group y Trinity compran el Hotel Hoxton en Poblenou

Partners Group y Trinity compran el Hotel Hoxton en Poblenou