La cadena Catalonia compra el Hotel Gallery de Barcelona a Meridia

La cadena hotelera Catalonia Hotel & Resorts ha alcanzado un acuerdo con la gestora de inversión Meridia para la adquisición de dos hoteles, el Gallery de Barcelona y el Molina Lario de Málaga, según ha informado este viernes Catalonia en un comunicado.

Con estas adquisiciones, la cadena suma su tercer establecimiento en Málaga en menos de dos años y alcanza los 30 hoteles en la ciudad de Barcelona, "consolidando así su posición como la cadena con mayor presencia en la capital catalana".

En Barcelona, el hotel Gallery, de cuatro estrellas superior cuenta con 110 habitaciones, está situado en el llamado Cuadrado de Oro del Ensanche barcelonés, en la calle Roselló entre el Paseo de Gracia y la Rambla Cataluña con acceso directo a los jardines del Palau Robert.

Por su parte, el hotel que Catalonia ha adquirido en Málaga, el Molina Lario tiene cuatro estrellas y cuenta con 103 habitaciones. Está situado en el centro histórico de la ciudad, junto a la catedral.

El director general de negocio de Catalonia, Manuel Valenzuela, ha destacado esta operación "refuerza la estrategia de crecimiento sostenible de la cadena en dos destinos clave del mercado nacional".

El socio inmobiliario de Meridia, Víctor Iborra, destaca su satisfacción por la transacción y la hoja de ruta seguida tras la adquisición de ambos establecimientos, en 2018. "El exitoso reposicionamiento de estos hoteles demuestra nuestra capacidad para identificar oportunidades de alta calidad y gestionarlas activamente a lo largo del ciclo de inversión", ha celebrado.