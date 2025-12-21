NESO: el operador eléctrico de Reino Unido que debe inspirar a España

España tiene un serio problema con las redes. El cuello de botella actual, debido a un sistema que se diseñó para otro contexto económico, crea un freno para la inversión que impide a numerosas empresas ya existentes aumentar su producción, y disuade a las compañías que quieren establecerse en España de hacerlo.

Sin embargo, existen ejemplos de éxito, implantados en otros países, que pueden servir como ejemplo para desatascar la situación a nivel nacional. Uno de ellos es el NESO, siglas de National Energy System Operator, la autoridad eléctrica británica. Habló de ella con todo lujo de detalle, durante el Encuentro de la Alianza Q-Cero, David Robinson, Senior Research Fellow en el Oxford Institute for Energy Studies.

"Los sistemas eléctricos cada vez son más complejos, porque ya no se habla solo de electricidad: también de hidrógeno, gas, CO 2 … todas forman parte de sistemas que se interrelacionan, conectados entre sí y con los consumidores. Estamos ante un único sistema integrado”, sostuvo Robinson.

La labor de NESO consiste, fundamentalmente, en coordinar todas las partes del sistema integrado, "que compiten entre sí pero también se complementan", indicó el investigador. Durante su intervención, también explicó que la autoridad nació para "dar al Gobierno un consejo independiente, no político, sobre el futuro del sistema energético: dónde construir redes para que no haya redes sin generación ni consumidores, ni generación y consumo donde no hay redes".

Un ejemplo al que aún le falta rodaje

Robinson puso como ejemplo de lo que no se debe hacer a España, cuyo sistema eléctrico definió como "un despliegue masivo de renovables sin la flexibilidad necesaria para su integración". "En España ha habido mucha descoordinación y falta de planificación, y NESO busca evitar precisamente eso".

El segundo objetivo del organismo es, según el experto, "separar la propiedad de las redes de su operación y planificación". "El Gobierno, por sí solo, no tiene la capacidad técnica para planificar. ¿A quién se encarga esa tarea? Si lo hacen las empresas de red, estas tienen interés en promover su infraestructura, porque son propietarias y operadoras”, sostuvo, evidenciando el posible conflicto de intereses que llegaría a surgir.

"La idea es que, si separas a quien planifica y opera del dueño de la red, reduces sesgos: no se trata solo de decidir entre más red o más flexibilidad de otros recursos, sino también de no favorecer sistemáticamente la electricidad frente al gas o viceversa. Se trata de buscar el cumplimiento de los objetivos políticos, entre ellos la descarbonización, al mínimo coste posible", resumió.

Robinson dejó claro que este sistema, radicalmente distinto al nuestro, sería oportuno en España. "Sería perfecto para España, para la Península Ibérica y para la Unión Europea. Soy consciente de que es muy complicado, pero ese es el modelo que, a mi juicio, deberíamos contemplar", reconoció. Sin embargo, el académico apuntó que se trata de un sistema nuevo, implantado en octubre del pasado año, aunque dejó clara su confianza en él. "Si no damos este paso ahora, al menos deberíamos plantearlo a medio plazo".