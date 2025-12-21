Óscar Puente: "Si queremos que Rodalies sea puntual, fiable y eficaz, hace falta más que traspasar la gestión"

Recién aterrizado de Florencia (Italia), donde ha visitado la fábrica de trenes de Hitachi, el ministro Óscar Puente atiende esta entrevista en la sede de Nuevos Ministerios, donde ha cumplido dos años de gestión al frente de Transportes. Su máxima "obsesión" ahora mismo es lograr material móvil para prestar un buen servicio en Cercanías, alta velocidad y media distancia. Se lamenta de los plazos demasiado largos de las empresas europeas y de los precios.

Insisten en que no paran de invertir en Rodalies en Catalunya, pero la percepción del usuario sigue siendo nefasta. Ahora se cumplen cinco años del plan de Rodalies, ¿qué es lo que han hecho y qué les falta?

Hemos invertido más de 3.000 millones de euros. Es el ecosistema de cercanías más potente de España, el más complejo, el más antiguo, el que tiene más problemas de capacidad y no solo hay que mejorar lo que ya hay, sino que hay que incrementar capacidad, lo que implica más obras. Es un ecosistema ferroviario que está en la tormenta perfecta, lo que lleva a que el usuario no perciba lo muchísimo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos en el ojo de la tormenta. Tenemos material rodante obsoleto: estamos a punto de recibir los nuevos trenes, pero ahora mismo tenemos los más viejos. Infraestructura obsoleta y falta de capacidad y, por tanto, en una situación en la que hay que hacer obras a punta pala y se están haciendo.

¿Dónde?

Por ejemplo en las estaciones. Hay obras en más de 40. Hablo, por ejemplo, de temas cotidianos como los ascensores. El primer diagnóstico que teníamos es que cerca del 80% de los ascensores y escaleras de Rodalies no funcionaban. En un año y pico hemos reducido ese porcentaje. No sé si estamos ya en el 15%. Es muchísimo lo que se está haciendo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, después de la entrevista en Nuevos Ministerios, en Madrid. / José Luis Roca

¿Y esto era falta de inversión?

Bueno, yo creo que era un problema múltiple. Inversión, gobernanza, muchas cosas. Se está poniendo dinero y se está poniendo otra gobernanza encima de la mesa en este momento. Y luego la capacidad. Estamos renovando líneas y necesitamos dotarlas de capacidad. Estamos duplicando vía y todo sin dejar de prestar el servicio, salvo en algunos casos como ahora en la R3, que no queda más remedio.

Los usuarios están agotados.

Si cortáramos el servicio seis meses todo iría como la seda. Estamos con incidencias permanentemente por compaginar obras y servicio. Y luego, yo sé que en Catalunya no gusta que lo diga, pero hay una panoplia desproporcionada de causas externas a la infraestructura. Hablo de arrollamientos, vandalismo, robos de cable. Rodalies acapara el 50% de las incidencias de estas características que se dan en la red ferroviaria de toda España. Esto es otro factor más que incide en esa tormenta perfecta. Pero estoy optimista y esperanzado.

Acercar la gestión, el traspaso de competencias, ¿es la solución?

Estamos trabajando muy bien con el Govern. Y estamos poniendo mucho mimo en mejorar. Estamos en ese proceso de traspaso para que la gestión se haga más desde la proximidad. En fin, poniendo todo para que consigamos que Rodalies sea un servicio óptimo en un periodo de tiempo razonable.

Siempre se pide paciencia a la ciudadanía.

Sí, pero van a sufrir. Pero también vamos a ir mejorando. Ascensores, escaleras... aunque cuando renuevas una línea no se ve hasta que la obra no está terminada. Pero eso se va a ver. Y entrarán nuevos trenes pronto.

Uno de los problemas que ha habido históricos ha sido precisamente la falta de comunicación, de coordinación entre el gestor de la infraestructura, la operadora, el ministerio, la Generalitat. ¿Eso cambiará?

Ese no es un problema exclusivo de Rodalies. Queremos que Adif y Renfe no estén de espaldas. Estamos tratando de que se miren y que actúen de una manera mucho más coordinada. Ahora hay un modelo de gestión en ciernes en el que estamos dando pasos muy claros adelante y eso lo van a ver.

¿La empresa mixta está a punto? Tenía que estar antes de fin de año.

Solo falta una firma en notaría, es solo un trámite, y el año que viene será un año para empezar a dotar a esa empresa de medios, de estructuras organizativas, etc.

La negociación con los sindicatos de Renfe, ERC, el Govern, no fue sencilla.

Se han cuadrado las piezas del puzzle de una forma razonable. Había intereses muy variados, no digo opuestos, pero sí distintos y yo creo que eso al final se ha resuelto razonablemente bien. Tenemos una importante paz social que había que preservar. Hemos habilitado un modelo de gestión en el que la última palabra y la manija la va a tener la Generalitat y, por tanto, el territorio. Hemos combinado muy bien las aspiraciones de la plantilla y su tranquilidad con los deseos del territorio de gestionar de una manera más próxima la infraestructura.

Esta gestión más próxima, ¿debe repercutir en el servicio diario?

Debe repercutir. No voy a arrojar tierra sobre un modelo en el que estoy trabajando y por el que estoy apostando. Pero también digo la cesión ‘per se’ no es milagrosa.

¿Por qué?

Si no renovamos las líneas, si no ampliamos capacidad, si no tenemos trenes nuevos, ya puedes tener un gestor maravilloso, que estaría limitado. Si queremos de verdad un cambio en el que Rodalies sea un servicio puntual, previsible, fiable y eficaz, hace falta más que traspasar una gestión. Quienes gestionen Rodalies dentro de dos o tres años dirán que el traspaso ha sido mágico, pero antes se debe invertir mucho. Todo tiene que ir de la mano.

Usted es el séptimo ministro que promete plazos para el corredor mediterráneo, ahora 2027. Catalanes y valencianos tienen la sensación de 'déjà vu'.

Hoy el 82% del corredor está ejecutado o en ejecución. Cuando llegamos, el 60% no tenía ni un papel. Estamos en los últimos años para completarlo. En 2027 estará operativo entre Almería y la frontera francesa. No pido que crean mis palabras, pido que miren la obra. Está ejecutada, certificada y a la vista. Muchas infraestructuras no se ven hasta que se terminan, por eso hay que hacer pedagogía. Todo está calendarizado para que en 2027 haya alta velocidad entre València y Barcelona, y con Alacant y Castelló. Luego habrá que buscar los trenes.

Es un servicio muy esperado.

Cuando el corredor mediterráneo esté en marcha la demanda será enorme. Por eso es necesaria la conexión Barcelona-Lleida para desahogar la línea por Tarragona. No es un problema para Tarragona, al contrario. Ese proyecto ya tiene licitado el estudio de viabilidad. Yo me comprometo a los pasos inmediatos: estudio de viabilidad, estudio informativo, proyecto y obra.