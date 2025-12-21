Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consumo de energía

La factura se dispara en Navidad: el error silencioso que encarece la luz hasta un 35% (y cómo evitarlo)

Expertos en el sector alertan del fuerte aumento del consumo en los hogares durante las fiestas y da las claves para ahorrar sin pasar frío

Casa decorada de Navidad

Casa decorada de Navidad / PxHere

Mariona Carol Roc

Durante las fiestas de Navidad, el consumo eléctrico en los hogares aumenta entre un 15% y un 35% respecto a la media anual, afirman expertos del sector de la electricidad.

El motivo principal no es solo el frío, sino un uso más intensivo de la calefacción, junto con el aumento de aparatos eléctricos vinculados a la cocina y la iluminación navideña.

En estas semanas se concentran muchos hábitos que elevan el consumo: noches más largas, más horas en casa, más comidas familiares y más iluminación.

Planificar el consumo

Los especialistas insisten en que una gestión planificada del consumo durante Navidad y los meses de invierno puede marcar la diferencia entre una factura controlada y un aumento inesperado del gasto energético.

Y es que pequeños ajustes diarios tienen un impacto directo en la factura eléctrica, comentan desde Barcelona Energia, la eléctrica pública metropolitana.

Calefacción

Calefacción

Uno de los consejos principales es ajustar la calefacción entre 19°C y 21°C. Cada grado adicional puede suponer un aumento del consumo cercano al 7%.

Mantener una temperatura estable evita picos de consumo y mejora la eficiencia energética del hogar.

Electrodomésticos: cuándo y cómo usarlos

Electrodomésticos: cuándo y cómo usarlos

Lavadoras, lavavajillas y secadoras están entre los aparatos que más energía consumen. La recomendación es utilizarlos siempre con carga completa y, si es posible, programarlos en las horas más económicas.

Iluminación navideña: menos horas, más ahorro

Iluminación navideña: menos horas, más ahorro

La iluminación decorativa también pesa en el consumo. Optar por luces LED, que consumen hasta un 80% menos, y limitar su uso a 3 o 4 horas diarias, evita gastos innecesarios.

Cocina inteligente: aprovechar el calor

Cocina inteligente: aprovechar el calor

Encender el horno solo cuando es necesario, cocinar en él varios platos a la vez y aprovechar la inercia térmica son prácticas sencillas que ayudan a reducir el consumo energético en fechas de comidas abundantes.

El enemigo invisible: el consumo oculto

El llamado 'stand by' (estado de baja energía) en aparatos electrónicos donde no están funcionando activamente pero siguen conectados y listos para encenderse rápidamente, sigue siendo un gran olvidado. Consolas, televisores, cargadores y dispositivos multimedia pueden representar hasta el 8% del consumo anual, lo que se traduce en unos 60 euros más al año.

Desconectar los aparatos que no se usan es un gesto simple con un gran impacto, alertan los expertos.

Luz natural y aislamiento: aliados contra el frío

Aprovechar la luz natural durante el día, cerrar persianas por la noche y revisar posibles entradas de aire mejora la eficiencia de la calefacción y reduce el gasto energético.

En plena Navidad, ahorrar energía no va de renunciar al confort, sino de consumir con cabeza. Y el recibo lo agradece.

TEMAS

