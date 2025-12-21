Consumo de energía
La factura se dispara en Navidad: el error silencioso que encarece la luz hasta un 35% (y cómo evitarlo)
Expertos en el sector alertan del fuerte aumento del consumo en los hogares durante las fiestas y da las claves para ahorrar sin pasar frío
El truco de los fontaneros que hace que tu calefacción caliente más y gaste menos
La inflación se queda en el 3% en noviembre y confirma la subida de 40 euros de media al mes para los pensionistas
Mariona Carol Roc
Durante las fiestas de Navidad, el consumo eléctrico en los hogares aumenta entre un 15% y un 35% respecto a la media anual, afirman expertos del sector de la electricidad.
El motivo principal no es solo el frío, sino un uso más intensivo de la calefacción, junto con el aumento de aparatos eléctricos vinculados a la cocina y la iluminación navideña.
En estas semanas se concentran muchos hábitos que elevan el consumo: noches más largas, más horas en casa, más comidas familiares y más iluminación.
Planificar el consumo
Los especialistas insisten en que una gestión planificada del consumo durante Navidad y los meses de invierno puede marcar la diferencia entre una factura controlada y un aumento inesperado del gasto energético.
Y es que pequeños ajustes diarios tienen un impacto directo en la factura eléctrica, comentan desde Barcelona Energia, la eléctrica pública metropolitana.
Uno de los consejos principales es ajustar la calefacción entre 19°C y 21°C. Cada grado adicional puede suponer un aumento del consumo cercano al 7%.
Mantener una temperatura estable evita picos de consumo y mejora la eficiencia energética del hogar.
Lavadoras, lavavajillas y secadoras están entre los aparatos que más energía consumen. La recomendación es utilizarlos siempre con carga completa y, si es posible, programarlos en las horas más económicas.
La iluminación decorativa también pesa en el consumo. Optar por luces LED, que consumen hasta un 80% menos, y limitar su uso a 3 o 4 horas diarias, evita gastos innecesarios.
Encender el horno solo cuando es necesario, cocinar en él varios platos a la vez y aprovechar la inercia térmica son prácticas sencillas que ayudan a reducir el consumo energético en fechas de comidas abundantes.
El enemigo invisible: el consumo oculto
El llamado 'stand by' (estado de baja energía) en aparatos electrónicos donde no están funcionando activamente pero siguen conectados y listos para encenderse rápidamente, sigue siendo un gran olvidado. Consolas, televisores, cargadores y dispositivos multimedia pueden representar hasta el 8% del consumo anual, lo que se traduce en unos 60 euros más al año.
Desconectar los aparatos que no se usan es un gesto simple con un gran impacto, alertan los expertos.
Luz natural y aislamiento: aliados contra el frío
Aprovechar la luz natural durante el día, cerrar persianas por la noche y revisar posibles entradas de aire mejora la eficiencia de la calefacción y reduce el gasto energético.
En plena Navidad, ahorrar energía no va de renunciar al confort, sino de consumir con cabeza. Y el recibo lo agradece.
