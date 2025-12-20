Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Lluvia CatalunyaDesalojados BadalonaPeste porcinaSoledad NavidadPedro SánchezFríoBarcelonaLibrería BarcelonaPantojaVíctor ManuelComprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Peste porcina africana, en directo | Novedades y medidas adoptadas por el brote

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès.

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès. / MANU MITRU / EPC

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.

Te informamos al minuto.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
  3. La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
  4. Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
  5. España acelera y concentra ya un 2,7% de las empresas del mundo que se dedican a la cuántica
  6. Detenida en Barcelona por estafar casi 400.000 euros al hombre de 89 años que cuidaba
  7. Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA
  8. El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año

Narcos contra narcos: iban a robar dos toneladas de hachís y apareció la Policía

Narcos contra narcos: iban a robar dos toneladas de hachís y apareció la Policía

Salut prorrogará 15 días más el uso obligatorio de mascarillas en centros hospitalarios y residencias

Salut prorrogará 15 días más el uso obligatorio de mascarillas en centros hospitalarios y residencias

Un herido de gravedad en un choque frontal entre un coche y un camión en Arbúcies (Girona)

Un herido de gravedad en un choque frontal entre un coche y un camión en Arbúcies (Girona)

La Policía frustra el robo de dos toneladas de hachís entre narcos rivales

Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria

Detenido en Amposta un hombre que introducía dinero falso hecho en Bulgaria

Un Barça-Baskonia "ganado por el público" que rompe récords

Un Barça-Baskonia "ganado por el público" que rompe récords

Carlo Costanzia anunció medidas legales contra Mar Flores y Ángela Portero le recordó sus constantes provocaciones: "Tú no eres una hermanita de la caridad"

Carlo Costanzia anunció medidas legales contra Mar Flores y Ángela Portero le recordó sus constantes provocaciones: "Tú no eres una hermanita de la caridad"

Rosalía, junto a Bad Bunny y Lady Gaga, en el podio de la música en 2025