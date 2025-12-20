¿Qué centros comerciales abren el día de Nochebuena, Navidad y Sant Esteve en Catalunya y Barcelona?

Se acerca el día de Navidad , un día festivo en toda España, y muchos se preguntan si las tiendas van a estar abiertas en caso de que se necesite hacer alguna compra de última hora.

Habitualmente, estos establecimientos alteran sus horarios tanto el día de Nochebuena como el de Navidad, por lo que se recomienda tener planificadas y hacer la compras con antelación para evitar los imprevistos.

¿Cuándo cierran el 24 de diciembre?

En cuanto a las tiendas y centros comerciales, por norma general y a menos que las propias empresas decidan no abrir, el día 24 de diciembre es laborable y los locales comerciales están abiertos para que Papá Noel pueda hacer las compras de última hora. Es uso extendido, no obstante, tener un horario especial de cierre y adelantarlo para facilitar que los trabajadores puedan celebrar las cenas familiares.

Así, los centros comerciales, como La Maquinista o Diagonal Mar, cierran sus puertas a las 21.00 horas, aunque muchas de sus tiendas, al igual que la mayoría de las situadas en el centro de Barcelona, adelantan el cierre a las 18.00 horas.

¿Hay centros comerciales abiertos el 25 y 26 de diciembre?

Según la ley vigente de comercio, servicios y ferias de la Generalitat de Catalunya, todo establecimiento comercial deberá estar cerrado los días 25 (Navidad) y 26 de diciembre (Sant Esteve), aunque en la norma hay excepciones y determinados establecimientos tienen un régimen especial de horarios.

El 25 de diciembre, se celebra el día de Navidad y es festivo nacional. En el caso de Catalunya, el día de Navidad no entra dentro de los ocho días festivos que los establecimientos comerciales de Catalunya pueden permanecer abiertos al público.

Así pues, la mayoría de los centros comerciales no abren sus puertas el día de Navidad, aunque hay alguna excepción, mientras que algunos lo hacen con restricciones, por ejemplo, en las tiendas. Es decir, solo abren los establecimientos de ocio y restauración.

Sin embargo, las ordenanzas de los ayuntamientos pueden modificar estas fechas y sustituir hasta dos de ellas de cada uno de los calendarios anuales por cualquier domingo o día festivo, de carácter general o local.

El 26 de diciembre, que se celebra el día de Sant Esteve, también es festivo en Catalunya y solo suelen abrir el ocio y la restauración.

Barcelona

En el caso de Barcelona, el calendario de la ciudad autoriza a los comercios a abrir este 25 y 26 de diciembre, pero con excepciones, ya que la apertura autorizada solo es para aquellos establecimientos comprendidos en la zona turística, y el horario es de 12h a 20h.

Sin embargo, el único centro comercial que estará abierto en la capital catalana será el Maremàgnum (de 10h a 22h), que es el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir los 365 días del año.

Por contra, todos los demás (Westfield La Maquinista, L'Illa Diagonal, Arenas Plaça Espanya, Diagonal Mar, Centre Comercial Westfield Glòries, Triangle Centre Comercial, El Corte Inglés de Diagonal) permanecerán cerrados.

Más allá de los centros comerciales de Barcelona ciudad, también hay que tener en cuenta al resto de establecimientos de la provincia. En este caso, todos cierran.

Estamos hablando de el Viladecans The Style Outlets (Viladecans), el Màgic Badalona (Badalona), el Gran Via 2 (L'Hospitalet de Llobregat), el Corte Inglés y el Splau (Cornellà de Llobregat), el Ànec Blau (Castelldefels), Barnasud (Gavà), el Finestrelles (Esplugues de Llobregat), el Baricentro (Barberà del Vallès), y La Roca Village (Santa Agnès de Malanyanes).

Sin embargo, hay dos que mantienen las zonas de ocio y restauración abiertas: es el caso del Mataró Parc(Mataró) y el Sant Cugat Centre Comercial (Sant Cugat del Vallès).

Tarragona

En la provincia de Tarragona, los dos centros comerciales (La Fira de Reus y el Parc Central de Tarragona) no abrirán.

Girona

En la misma línea, los dos centros comerciales de la provincia de Girona (el Espai Gironès y la Gran Jonquera Outlet & Shopping), tampoco abrirán.

Lleida

La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa- uno de los más largos de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo- tampoco abrirán sus puertas.

Sin embargo, cada tienda tiene la potestad de decidir sus horarios de domingos y festivos, por lo que se recomienda revisar el horario de cada una en sus horarios particulares.