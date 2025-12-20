El desafío de Masana en Adeslas

El anunciado nombramiento de Jaume Masana (Manresa, 1967) como próximo director general de SegurCaixa Adeslas, abandonando su cargo como director de negocio de Caixabank, generó dos preguntas, aparentemente, contradictorias en el sector financiero: ¿Es el fin de la carrera bancaria de uno de los directivos con más proyección de España? ¿O se trata simplemente de un paso al lado, necesario para conocer todo el universo Caixa, antes de ser llamado a nuevas y más altas responsabilidades?

Nombrado director de negocio de Caixabank en 2023 y miembro de su comité de dirección, Masana formaba parte del estrecho grupo de personas que gestionaban el primer banco en España por volumen de activos al lado de Gonzalo Gortázar (Madrid, 1965), consejero delegado, y considerado por Isidro Fainé (Manresa, 1942), presidente de Fundación Caixa y Criteria, como "el mejor banquero de Europa". Debido a su cargo como responsable de toda la red comercial de Caixabank, Masana era de facto considerado pieza clave del crecimiento de la entidad en los últimos años.

Masana se forjó en sus inicios bancarios en Caixa Manresa, presidida entonces por Valentí Roqueta y cuyo director general era Adolf Todó. Dueño de una histórica bodega en la Catalunya Central (Abadal), Roqueta mantuvo siempre una gran relación personal y profesional con Fainé. En marzo de 2008, el nuevo presidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, pide a Todó que sea director general de una entidad que empezaba a mostrar graves dificultades debido a la gestión del equipo anterior. Todó se lleva a Masana como director general adjunto. En medio ya de la tempestad financiera que se agrava en 2009, ambos lideran la fusión de Caixa Catalunya con Caixa Tarragona y Caixa Manresa para crear Catalunya Banc.

La crisis se agravó y en septiembre de 2011, el Estado a través del Frob toma control de esta entidad. En mayo de 2013 Todó y Masana son cesados; pero, así como Todó deja el sector, Masana es fichado al cabo de un mes como director territorial de Caixabank en Catalunya. Diez años después éste accede a la cúpula del banco asumiendo parte de las responsabilidades que tenía Juan Alcaraz, que fue despedido en enero de 2023, y que ocupaba la tercera posición del banco tras su presidente, José Ignacio Goirigolzarri y Gortázar. En enero de este año era Goirigolzarri, que procedía de presidir Bankia (adquirida por Caixabank), quien deja la presidencia a Tomás Muniesa, histórico directivo del grupo Caixa, forjado en una de las joyas de la corona de la entidad: el sector asegurador, donde acabó siendo su primer ejecutivo.

Muniesa también fue vicepresidente de SegurCaixa Adeslas, líder español en seguros sanitarios con un 31% del mercado y 6,5 millones de clientes, donde desembarcará Masana, quien ya fue nombrado consejero dominical de esta entidad en 2023. Caixabank controla el 49,9% de Segurcaixa, mientras que el resto está en manos de Mutua Madrileña (grupo Mutua). El presidente ejecutivo de Segurcaixa es Javier Mira, director de grupo Mutua. Presidido por Ignacio Garralda, grupo Mutua controla el 8% de El Corte Inglés. SegurCaixa representó un 44% de las primas de seguro de Mutua Madrileña en 2024, que llegaron a 8.730 millones. En 2024, esta filial aseguradora obtuvo unos ingresos totales de 5.286 millones y unos beneficios de 428 millones. Masana, que sustituirá en el cargo a Javier Murillo, tendrá como misión seguir explotando la venta cruzada de productos financieros y de la aseguradora en la red del banco, además de consolidar su posición de liderazgo. Un desafío asegurado para seguir escalando posiciones.