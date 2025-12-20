Más de 3.300 jóvenes pasan en una década por los Projectes Singulars de Barcelona Activa y la mitad entra en el mercado laboral

Más de 3.300 jóvenes han pasado por el programa 'Projectes Singulars' de Barcelona Activa en una década y un 50% ha acabado entrando en el mercado laboral. El programa, que nació en 2015 para mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años en situación de paro y nivel formativo bajo, ha ofrecido hasta 158 itinerarios en sectores diversos, con especial atención a los ámbitos con alta demanda de profesionales (comercio de proximidad, alimentación, sector primario o construcción) y a los oficios con falta de relevo generacional. «Estaba bastante perdida, encadenando trabajos temporales y los Projectes Singulars me ayudaron a centrarme», ha explicado Ana María Matos, de 26 años, que optó por un curso de auxiliar de comercio y ahora trabaja en un supermercado ecológico.

«Hacía tiempo que buscaba formación, fui al SOC y me orientaron a este programa de Barcelona Activa», recuerda Matos, que reconoce que en un principio «no lo veía claro». «Me apunté al curso de auxiliar de comercio de productos ecológicos y de proximidad y me gustó; con formación en atención al cliente, sobre productos ecológicos e incluso visitas al campo», continúa la joven de 26 años, que hizo unas prácticas de 40 horas en la firma Veritas. «Al acabar, me ofrecieron un contrato y dije que sí. Y aquí estoy, trabajando en Veritas», celebra Ana María. «Barcelona Activa directamente me ha cambiado la vida y los Projectes Singulars los recomiendo al 100%», reflexiona en voz alta Matos.

En una situación similar se encontraba Fiona Andeme, de 27 años. «Me encontré sin trabajo y no sabía qué hacer con mi vida», señala Andeme, que también fue encaminada a los Projectes Singulars de Barcelona Activa. «Hice el curso de pescadería. Tengo una discapacidad, a raíz de eso perdí el trabajo y buscaba algo que estuviera más adaptado a mi situación», explica la joven de 27 años. «A medida que íbamos haciendo clases y las prácticas, me fue gustando. No me veía de dependienta de una pescadería, pero me encanta socializar y eso no está tan lejos del ámbito de la restauración», comenta Fiona, que no ha cerrado la puerta a otro itinerario formativo dentro de lo Projectes Singulars

«A mí me gusta la música, el sonido y la imagen y me he apuntado a un curso sobre producción audiovisual», pone sobre la mesa Andeme. «Barcelona Activa me ayudó en un momento en que no tenía dinero para pagarme los estudios y es una buena oportunidad para los jóvenes para seguir formándose y no perder el tiempo», concluye Fiona.

El 80% de los jóvenes ha obtenido una cualificación profesional

El programa Projectes Singulars liderado por Barcelona Activa ha celebrado sus 10 años de recorrido y las más de 3.300 personas jóvenes atendidas (un 58% hombres y un 42% mujeres) en un acto en el Convento de Barcelona Activa, en Ciutat Vella. «El balance es muy positivo. La mayoría de los jóvenes —casi un 80%— ha obtenido una cualificación profesional para acceder a un trabajo y un 50% se ha insertado directamente en el mercado laboral», recalca la directora de Orientación Profesional de Barcelona Activa, Carol Lorenzo. En paralelo, cuatro de cada diez participantes ha conseguido contrataciones superiores a los seis meses o indefinidas, mientras que un 8% ha optado por retornar a la educación obligatoria, al bachillerato o a la Formación Profesional.

En esta década de los Projectes Singulars, se han realizado 158 itinerarios formativos en sectores diversos, con especial atención a los sectores con alta demanda y a los oficios con falta de talento joven, como lo son el comercio, la alimentación, la hostelería, la logística, las instalaciones, la construcción y el ocio.

173 participantes en la última edición de los Proyectos Singulares

La presente edición de los Projectes Singulars ha contado con la participación de 173 jóvenes divididos en dos líneas: Garantia d'Èxit BCN y Oportunidades profesionales en los Mercados Municipales y en el Comercio de Proximidad. Garantia d'Èxit BCN ha contado con la participación de 137 personas que se han repartido en 13 formaciones diferentes vinculadas a sectores con alta demanda como la venta; la restauración; la construcción, instalaciones y mantenimiento o el ocio y deporte. El 84% de los participantes en esta línea ha acreditado formación y un 64% ha hecho prácticas en empresas. Un total de 66 jóvenes ha obtenido un contrato de trabajo y 19 han optado por retomar o iniciar otros estudios.

Carniceros, pescaderos, albañiles, carpinteros, instaladores, operadores de planta y conductores

Por otro lado, el ciclo Oportunidades profesionales en los Mercados Municipales y en el Comercio de Proximidad ha ofrecido 652 horas de formación a 36 jóvenes para obtener la cualificación necesaria para trabajar como vendedores especializados en productos alimentarios para comercios locales. De estos, 17 han sido contratados, de los cuales 11 son contrataciones indefinidas. «Inicialmente, las formaciones para ser carnicero o pescadero son poco atractivas para los jóvenes. Pero cambian de idea cuando conocen el trabajo, huyen de la imagen estereotipada y ven la calidad del empleo y la estabilidad», recalca Lorenzo.

«También generan interés y hay demanda de oficios vinculados a la construcción como albañiles, carpinteros o instaladores, necesarios para la rehabilitación energética de los edificios y para impulsar toda la transición ecológica», añade la directora de Orientación Profesional de Barcelona Activa, que finalmente también apunta carencias en el sector del transporte por la «falta de conductores» y de operadores de planta y de mantenimiento para la industria alimentaria y del automóvil.