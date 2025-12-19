El Santander vuelve a conquistar los 10 euros por acción tras más de quince años

Es un hecho. Banco Santander, la mayor entidad bancaria de Europa continental, con una capitalización bursátil cercana a los 150.000 millones de euros, ha vuelto a cerrar una sesión por encima de los diez euros por acción. Lo ha logrado este martes, después de más de quince años sin tocar dichas cotas, con el Ibex 35 marcando 17.182,80 puntos, nuevos máximos históricos del selectivo.

Lo cierto es que se veía venir. El día 2 de enero de 2025, el primero del año en que abrió la Bolsa, el precio de la acción del Santander era de 4,40 euros. Casi un año después, la entidad presidida por Ana Botín ha experimentado una revalorización bursátil superior al 130%. Dentro del Ibex, solo ha sido superado por Indra, el campeón del sector de la Defensa, y Unicaja.

El mercado ha comprado la estrategia

Fuentes del mercado consultadas por EL PERIÓDICO confirman que el verdadero punto de inflexión del Santander ha sido que el mercado por fin ha comprado la idea del banco como una gran plataforma global de servicios financieros. A raíz de la escala que ha ganado el banco, que más que compararse con Europa ya mira hacia Estados Unidos en busca de rivales, el mercado empieza a ver al Santander como un proveedor de servicios financieros a nivel global. A raíz de ello la confianza del inversor, y el consecuente ascenso del valor en Bolsa.

Los hitos del banco durante este 2025 son variados, y todos han sumado a la gran revalorización que ha protagonizado. El pasado mes de febrero, Openbank, su plataforma de banca digital, superó los 2.000 millones de dólares en depósitos en Estados Unidos desde su lanzamiento, en el cuarto trimestre de 2026. De esta forma, el banco consolidó su introducción en EE.UU., donde operan grupos como Wells Fargo o Citigroup, con un volumen de activos superior al billón y medio de euros, similar al de la entidad española.

Resultados y remuneración récord

El pasado mes de octubre, la entidad publicó sus últimos resultados, correspondientes al ejercicio fiscal de 2025. Obtuvieron 10.337 millones de euros de beneficio atribuido, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior y su mejor resultados históricos. En consecuencia, el banco anunció un dividendo a cuenta de 11,5 céntimos por acción, a pagar en noviembre, que supuso un alza del 15% respecto a la remuneración de 2024.

Según el analista Manuel Pinto, de XTB, los resultados del Santander "destacaron positivamente dentro de la industria". "Su margen de intereses está resistiendo a la caída de tipos de interés y la caída no ha sido tan fuerte por el incremento de los préstamos a la clientela. En ese sentido, Santander ha reportado un incremento de esta partida del 1,6% intertrimestral, lo que marca distancias con la caída de la cartera crediticia que reportaron las entidades más dependientes de Europa", explica Pinto.

2026 seguirá siendo al alza

Destaca también la presencia internacional del banco. "Las comisiones tuvieron un gran desempeño gracias a una buena evolución en todas sus áreas y en particular en México, Argentina o Reino Unido. Además, Brasil sigue siendo uno de los motores más importantes de resultados y de generación de valor a medio plazo para Santander, donde esperamos que el boom de las materias primas consiga acelerar su economía a la vez que esperamos que se recorten los tipos de interés para mejorar su actividad", consideran desde XTB, vaticinando que, teniendo en cuenta su diversificación y remuneración al accionista, "deberían permitirle seguir liderando al sector en el Ibex".

¿Y qué hay del próximo año? Las fuentes consultadas por este diario aconsejan ser optimistas, pero descartan que 2026 traiga tanta bonanza como el año que ya finaliza. El próximo mes de febrero, Santander celebrará su Investor Day, jornada en la que se someterán al escrutinio de analistas e inversores. Según los informes, y al medirse con sus competidores del mercado estadounidense, el banco aún cotiza con descuento. Dentro de la entidad, se confía en que, de cara a 2026, existe aún margen para seguir subiendo.