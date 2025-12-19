El Sabadell acelera en banca de empresas pese a la opa del BBVA: gana cuota de mercado y 5.600 clientes nuevos en un año

La opa del BBVA sobre el Sabadell no ha restado confianza a las empresas para trabajar con el banco catalán. Todo lo contrario. En el último año, la red de empresas de la entidad que preside Josep Oliu ha incrementado su cuota de mercado hasta el 54% y ha sumado 5.600 nuevos clientes. Cifras que, según el director de Banca de Empresas del Sabadell, Eduardo Currás, indican que "el camino es el correcto porque se avanza más que la competencia".

Hasta el año 2023, la red de empresas del Sabadell atendía a todas aquellas compañías que facturaban más de 10 millones de euros, que sumaban un total de 30.000 clientes. El resto se gestionaba desde la red comercial junto a particulares y autónomos. El año pasado decidieron bajar el umbral e incorporar en esta división a todas aquellas empresas cuyo volumen de negocio se situara por encima de los dos millones de euros, integrando a 35.000 clientes iniciales que luego ascendieron a 50.000 tras reclasificar 15.000 internos. "Entendíamos que podíamos ofrecer este servicio VIP, sectorizado y de traje a medida a todas estas compañías", indica Currás.

Con el nuevo perfil, la estructura crecía y pasaba de operar con 30.000 clientes, 200 gestores especialistas y 32 equipos, a contar con 65.000 clientes primero y 80.000 después, más de 500 directores y 63 equipos, además de 250 especialistas sectoriales y de producto para dar soporte. Una red que gestionaba el año pasado 24.000 millones de euros en activos y 28.000 millones en pasivo. En este contexto, el grupo puso a disposición de parte de esas empresas que ya son sus clientes 14.000 millones de euros en créditos nuevos preconcedidos, una cifra que crecerá hasta los 18.000 millones en 2026, según adelanta el director de Banca de Empresas.

Con todo, y a pesar de la tensión que podía generar la oferta pública de adquisición del BBVA sobre el Sabadell, en los últimos 12 meses, los clientes de este segmento de actividad han escalado hasta los 85.600, con 570 directores en 63 equipos y 280 especialistas sectoriales. Los activos alcanzaron 32.000 millones de euros y el pasivo, 34.000 millones, elevando la cuota de mercado del 52% al 54%. "Hemos ganado cuota y eso significa que hemos hecho más que la competencia", afirma Currás, quien adelanta que los 14.000 millones en créditos preconcedidos hasta ahora se elevarán a 18.000 millones en 2026.

Cercanía y rapidez

El también director general adjunto del Sabadell argumenta que el eje del plan estratégico 2025-2027 para empresas prioriza lo que más valoran las compañías: directores cercanos y expertos en su sector para asesoramiento clave; respuestas ultrarrápidas a cualquier solicitud; y una tecnología operativa intuitiva y sin fricciones.

Ante esa demanda la propuesta de valor del Sabadell, en palabras de Currás, se concreta en la creación de equipos de alto nivel, nuevos modelos ágiles de admisión y atención, más herramientas de autoservicios avanzados, asesoramiento experto en ciberseguridad, especialización sectorial en 15 sectores de actividad diferentes y un compromiso de respuesta a las solicitudes de financiación en menos de siete días. Y es que los objetivos hasta el 2027 se centran en "ser el número uno, convertirse en el principal banco de cada cliente y mantener un ratio de coste del riesgo bueno", concluye.