Peste porcina africana, en directo | Registro policial en el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por el origen del brote
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.
El IRTA-CReSA subraya su compromiso de plena colaboración en la investigación judicial
El laboratorio IRTA-CReSA de Bellaterra, que este jueves ha sido objeto de un registro en el marco de la investigación judicial para determinar el origen del brote de peste porcina africana (PPA) declarado en esta zona, ha subrayado su plena disposición a colaborar en la investigación judicial. "Reiteramos nuestro compromiso de plena colaboración con todas las autoridades competentes -judiciales, administrativas, científicas y europeas- para garantizar una investigación rigurosa, transparente y basada en criterios técnicos y científicos", asegura el centro en un comunicado hecho público esta noche. Explican que IRTA-CReSA ha sido objeto de un registro policial por parte de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès, en el marco de las diligencias previas declaradas secretas, para determinar el origen del brote de PPA. Explica el centro que la policía ha recogido documentación de sus instalaciones relacionada con las investigaciones que se llevan a cabo en este laboratorio.
Mercolleida mantiene los precios del cerdo en todas las variantes después de tres semanas de bajadas
Mercolleida ha acordado este jueves mantener los precios del cerdo después de tres semanas de descensos. El precio del cerdo selecto queda fijado en 1,052 euros el kilo, el de Lleida o normal en 1,040 y el graso en 1,028, los tres precios iguales a los del 11 de diciembre. La cerda reproductora mantiene también el precio de 0,40 euros por kilo y el cochinillo de 20 kilos sigue en los 24 euros. La semana pasada Mercolleida pactó un descenso más moderado (6 céntimos por kilo en las tres variantes de cerdo, 2 en la cerda y 2 euros el cochinillo), después de dos intervenciones más agresivas (la primera de 10 céntimos para los cerdos y la cerda y de 5 euros para el cochinillo, y la segunda de 10 céntimos la crisis por la peste porcina africana.
La Xunta insiste en reclamar una conferencia sectorial sobre la peste porcina
La Xunta ha vuelto a reclamar este jueves al Gobierno central una conferencia sectorial específica sobre la peste porcina africana con la participación de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica para coordinar las medidas en el ámbito nacional. Así lo han señalado las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y Medio Rural, María José Gómez, en una reunión con representantes del sector porcino y con los cazadores, en la que han pedido la colaboración de ambos para gestionar las poblaciones de jabalí. Con estas reuniones, el Gobierno gallego busca mantener un contacto permanente con los sectores afectados para hacer "un seguimiento y una evaluación continua" de la situación de la peste porcina, ha informado Medio Ambiente en una nota de prensa.
Germán González
La policía investiga una posible negligencia del laboratorio o incluso un sabotaje
Fuentes policiales destacan que tras la inspección de los laboratorios se deberá analizar la información obtenida y consultar a varios peritos para esclarecer, primero, si el virus salió o no de estas instalaciones y, en el hipotético caso afirmativo, si fue producto de una negligencia o incluso un sabotaje. En ambos casos se trataría de un delito contra el medio ambiente. Los agentes estiman que se tardarán semanas en procesar la información obtenida durante las horas de registro antes de presentar su atestado al juzgado de Cerdanyola. Más información, aquí.
Paneque pide "prudencia" sobre el origen de la PPA pese al registro policial en el IRTA-CReSA
La portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha pedido "prudencia" sobre el origen de la peste porcina africana (PPA), después de que este jueves por la mañana la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra hayan realizado una entrada y registro en el laboratorio del IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès. Lo ha dicho este jueves en una atención a los medios en el Parlament, en la que se ha remitido a la comparecencia de este miércoles del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre esta cuestión, en la que apuntó que con los datos recabados "hoy nada permite concluir" que el origen de la PPA en Catalunya sean las instalaciones de laboratorios o centros que trabajan con este virus.
Investigación judicial y auditoría de la Generalitat
La investigación judicial va en paralelo a la auditoría que la Generalitat ha encargado al laboratorio IRTA-CReSA para averiguar si el brote pudo originarse en algunos de los cinco centros de investigación animal situados en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han detectado los jabalíes infectados. Esos cinco centros, entre los que figura el propio IRTA-CReSA, están en el foco de la investigación a raíz de un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.
Posible delito contra el medio ambiente
La justicia está investigando en secreto por un delito contra el medio ambiente el origen del brote de la peste porcina africana detectado a finales del pasado mes de noviembre en Catalunya, ante las sospechas de que la cepa proceda de un laboratorio que trabaja con el virus. De hecho, el laboratorio IRTA-CReSA (Centro de Investigación en Sanidad Animal) está desde hace días bajo el foco de las sospechas, ya que los primeros jabalís muertos que estaban infectados aparecieron cerca de sus instalaciones. El pasado 9 de diciembre, los Mossos d'Esquadra, que investigan el origen del virus en un equipo conjunto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ya remitieron un primer atestado a los juzgados de Cerdanyola en relación con el caso.
Registro con medidas de seguridad
Los Mossos y la Guardia Civil informan de que la entrada y registro en las instalaciones del IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès se está llevando a cabo siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación.
Cinco líneas de trabajo
Las cinco líneas de trabajo que se han puesto en marcha, según explicó ayer el president Illa, las lideran la propia Conselleria d'Agricultura, que ha abierto dos líneas, con el encargo de una auditoría interna para evaluar las instalaciones que trabajan con cepas del virus y con el envío de todas las muestras recogidas al laboratorio del Institut de Recerca Biomèdica (IRB). En paralelo, ha agregado Illa, "se ha abierto la preceptiva investigación del Ministerio de Agricultura y, en cuarto lugar, se ha recibido la visita de técnicos del Veterinarian Emergency Team de la Unión Europea". A todas ellas, se suman las pesquisas que por orden judicial están llevando a cabo los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil para determinar si se ha cometido un presunto delito contra el medio ambiente.
Seis centros científicos y empresas, en el punto de mira
Hasta cinco investigaciones distintas están centradas en estos momentos en determinar el origen del brote de peste porcina africana (PPA) que afecta a Catalunya desde el 28 de noviembre y que, de momento, ha sido detectado en 26 jabalís. Pero, por ahora, "ninguna de esas líneas de trabajo ha permitido concluir que las instalaciones que operan con el virus en Catalunya" han sido las responsables de la expansión de la enfermedad, afirmó ayer miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que concretó que son "seis los centros científicos y las empresas" que han sido analizados. Illa, que compareció ante el pleno del Parlament para explicar cómo evoluciona esta infección que afecta la cabaña porcina, indicó asimismo que el brote activo en la actualidad "corresponde a un nuevo tipo de virus, el 29, y tiene una virulencia moderada".
