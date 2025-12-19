Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones ExtremaduraCampanadas RTVEPeste porcinaCambio ClimáticoLiceu MarBarcelonaVíctor ManuelDesalojos B9Robos latónBCELotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Peste porcina africana, en directo | Registro policial en el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por el origen del brote

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès.

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès. / MANU MITRU / EPC

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.

Te informamos al minuto.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
  3. El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
  4. Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
  5. Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
  6. Sanidad alerta de casos de sobredosis accidental de paracetamol con jarabes para niños
  7. Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
  8. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas

Aranceles: competir por precio o por valor

Aranceles: competir por precio o por valor

Abu Dabi negocia la compra de Millenium, el mayor propietario cotizado de hoteles de cinco estrellas

Abu Dabi negocia la compra de Millenium, el mayor propietario cotizado de hoteles de cinco estrellas

Retrato robot del radar de Barcelona que más multa

Retrato robot del radar de Barcelona que más multa

Guardiola difumina las líneas rojas con Vox tras el trago de 2023 pero endurece el discurso contra Abascal

Guardiola difumina las líneas rojas con Vox tras el trago de 2023 pero endurece el discurso contra Abascal

Los aranceles de Trump afectan solo al 14% de las empresas catalanas

Los aranceles de Trump afectan solo al 14% de las empresas catalanas

Empresas catalanas que se expanden en EEUU pese a los aranceles: "Si alguien piensa en invertir, que no pierda el tiempo, es el momento"

Empresas catalanas que se expanden en EEUU pese a los aranceles: "Si alguien piensa en invertir, que no pierda el tiempo, es el momento"

Catalunya avanza en la compra de parques públicos fotovoltaicos

Catalunya avanza en la compra de parques públicos fotovoltaicos

El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año

El Gobierno tumba el 95% de los grandes proyectos eólicos evaluados este año