Ordeig afirma que Japón acepta importar carne de cerdo española producida antes de la peste porcina

El conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informado de que Japón ha aceptado comprar carne de cerdo española producida antes de que se detectara el brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya.

Lo ha dicho en una comparecencia para actualizar la información sobre la crisis de la PPA en el territorio, todavía con 26 casos positivos --y un caso sospechoso del que se sabrán los resultados esta semana-- en jabalíes encontrados en el primer radio de 6 kilómetros en el área de Collserola (Barcelona).

"Japón ha aceptado la comercialización de toda la carne del Estado español previa al 29 de octubre. Esto quiere decir que todas las cámaras frigoríficas que tenían mucho material, pero producido antes de esa fecha, sin problema podrán exportar", ha aclarado Ordeig.

Evidencias

El conseller ha insistido en las palabras del president, Salvador Illa, de que no hay pruebas de que el virus saliera de uno de los laboratorios que se están investigando. "No hay ninguna evidencia ni indicio de que el virus haya salido de un laboratorio", ha insistido el conseller.

"Se ha presentado a la Comisión Europea los informes de los técnicos. Pero hasta ahora no hay ninguna evidencia ni indicio de que el virus haya salido de un laboratorio. Las instituciones y protocolos se han hecho bien. Ha habido un gran trabajo de sus profesionales", ha detallado.