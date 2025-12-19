El impacto del brote
Ordeig afirma que Japón acepta importar carne de cerdo española producida antes de la peste porcina
Peste porcina africana, en directo | Novedades y medidas adoptadas por el brote
El conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informado de que Japón ha aceptado comprar carne de cerdo española producida antes de que se detectara el brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya.
Lo ha dicho en una comparecencia para actualizar la información sobre la crisis de la PPA en el territorio, todavía con 26 casos positivos --y un caso sospechoso del que se sabrán los resultados esta semana-- en jabalíes encontrados en el primer radio de 6 kilómetros en el área de Collserola (Barcelona).
"Japón ha aceptado la comercialización de toda la carne del Estado español previa al 29 de octubre. Esto quiere decir que todas las cámaras frigoríficas que tenían mucho material, pero producido antes de esa fecha, sin problema podrán exportar", ha aclarado Ordeig.
Evidencias
El conseller ha insistido en las palabras del president, Salvador Illa, de que no hay pruebas de que el virus saliera de uno de los laboratorios que se están investigando. "No hay ninguna evidencia ni indicio de que el virus haya salido de un laboratorio", ha insistido el conseller.
"Se ha presentado a la Comisión Europea los informes de los técnicos. Pero hasta ahora no hay ninguna evidencia ni indicio de que el virus haya salido de un laboratorio. Las instituciones y protocolos se han hecho bien. Ha habido un gran trabajo de sus profesionales", ha detallado.
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
- Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
- Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
- Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
- Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
- La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
- Trajes EPI y tres horas de descontaminación: así se han recogido las muestras de peste porcina en el IRTA