Megacompra de Molins en Portugal

La cementera catalana Molins ha suscrito un acuerdo con el grupo portugués Semapa para adquirir la empresa Secil, de la que era hasta el momento propietario, en una operación que ascenderá hasta los 1.400 millones de euros. Así se desprende de un comunicado emitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La apuesta por la portuguesa Secil es la mayor operación corporativa de Molins en años, hasta el punto que aumentará su tamaño en un 40%: a sus 7.000 empleados sumará los 2.900 de la compañía lusa.

La compañía portuguesa, del mismo sector, es "líder en materiales y soluciones para la construcción, presente en ocho mercados, con una sólida notoriedad de marca y un reconocido historial de crecimiento y creación de valor. La compañía emplea a más de 2.900 profesionales y ha registrado unas ventas en los últimos doce meses por un importe de 740 millones de euros", según detalla Cementos Molins a través del documento aportado al supervisor.

Secil, con sede en Lisboa, tiene presencia en ocho mercados y una capacidad anual de producción de cemento de aproximadamente 10 millones de toneladas. Su portafolio de negocio diversificado incluye cemento, hormigón, áridos, soluciones constructivas y economía circular.

En el mismo comunicado, Molins ha explicado que con esta compra refuerza su presencia en Europa, entra en el mercado brasileño, amplía su presencia global y diversifica sus fuentes de ingresos, reduciendo su exposición a la volatilidad de las monedas extranjeras.

Como suele suceder con estos procedimientos, la operación está sujeta a la obtención del permiso por parte de los reguladores, aunque la compañía ha informado de que su cierre se prevé para el primer trimestre de 2026. Molins financiará la operación con una combinación de caja disponible y fondos procedentes de un crédito sindicado y una emisión de bonos.

Marcos Cela, consejero delegado de Molins, ha destacado que la operación permitirá a la cementera catalana "crecer con un perfil más diversificado y resiliente" e incrementar su oferta de soluciones "de alto valor, circulares y de baja huella de carbono".

Pugna entre familias

Esta operación es el primer gran paso que da Molins desde que en junio cambió de presidente: Joan Molins fue relevado por Julio Rodríguez, en una decisión que abrió una fractura histórica entre las familias que componen el accionariado de la empresa familiar.

El accionariado de Molins está dominado por tres ramas de la familia, los Molins López-Rodó, con un 33,6% de las acciones, los Molins Amat, con un 31,5% y los Molins Gil, con un 25,2%. Durante la primavera de este año, los Molins López-Rodó y los Molins Gil se aliaron para impulsar a Julio Rodríguez como nuevo presidente, en un movimiento que generó indignación en los Molins Amat. Esta rama de la familia vio cómo se expulsaba de la presidencia de Joan Molins Amat tras una etapa de gran crecimiento de la compañía, en un movimiento que, por primera vez en la historia de Molins, se hizo sin consenso entre las tres ramas.

Ya entonces, según avanzó EL PERIÓDICO, la confianza entre accionistas se rompió hasta el punto de que quedó en duda la continuidad del pacto de sindicación de acciones del que formaban parte los Molins López-Rodó, los Molins Gil y una parte de los Molins Amat, que agrupan un 14% de los títulos. Este mes de diciembre, tal y como avanzó El Economista, este extremó se vio confirmado y los Molins Amat abandonaron dicho pacto.

Molins es una de las principales empresas industriales de Catalunya, con una historia casi centenaria (fue fundada en 1928) y el pasado año alcanzó unas ventas de 1.365 millones de euros y unos beneficios de 184 millones; su plantilla la componen 7.000 profesionales y tiene sede en 11 países.