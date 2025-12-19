Está pendiente de autorizaciones de la CNMV
El fondo Creas Impacto II llega a los 56 millones con la entrada de Cofides y el family office francés Aurae Impact
La gestora española especializada en inversión de impacto Creas prevé cerrar en febrero de 2026 su segundo vehículo y alcanzar 100 millones bajo gestión entre sus fondos y coinversiones
Creas, gestora pionera en inversión de impacto en España, sigue consolidando la captación de capital de su segundo fondo, Creas Impacto II, con la entrada de nuevos inversores institucionales de primer nivel y alcanza ya los 56 millones de euros. Entre las incorporaciones más destacadas figura la empresa pública que presta apoyo financiero a las inversiones de las empresas españolas en el exterior, Cofides, y Aurae Impact, un 'family office' francés especializado en impacto, además de otros inversores privados españoles, franceses y alemanes. La incorporación de estos socios está sujeta a las correspondientes autorizaciones regulatorias por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estos nuevos inversores se suman a una base inversora en la que ya estaban el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y Fondico Crecimiento, gestionado por Aixa del Grupo ICO, que respaldan a Creas desde su primer fondo de impacto lanzado en 2018. Con estas nuevas adhesiones, la gestora refuerza una red paneuropea de inversión comprometida con impulsar compañías capaces de generar transformación social y medioambiental sin renunciar a la rentabilidad.
De cara al cierre final del fondo, previsto para febrero de 2026, Creas Impacto Global estima alcanzar los 100 millones de euros en activos bajo gestión sumando Creas Impacto, Creas Impacto II y coinversiones estratégicas junto a sus LPs.
En paralelo, el portfolio continúa ampliándose con una estrategia enfocada en compañías con modelos escalables y tracción probada. En apenas 18 meses, el fondo ha alcanzado ya un 30% de su inversión y prevé superar el 40% durante el primer trimestre de 2026. Actualmente, la cartera está compuesta por Zen Educate, en Reino Unido, centrada en la gestión de profesorado; Qida y Miresi, en España, dedicadas al cuidado de mayores; Lillian Care, en Alemania, enfocada en medicina en zonas rurales; y Goal Systems, también en España, especializada en optimización del transporte. Según la gestora, todas ellas comparten una visión transformadora, un liderazgo sólido y potencial para convertirse en referentes en sus sectores, combinando impacto positivo y escalabilidad.
Día del inversor
La firma también refuerza su comunidad de impacto a través de encuentros como su día del inversor, celebrado el pasado 25 de noviembre, que reunió a inversores, emprendedores y expertos del ecosistema de innovación social. El evento sirvió para compartir los hitos del fondo y activar conversaciones sobre los retos que marcarán la agenda de impacto en los próximos años. Participaron voces como Guillermo Bell, centrado en salud mental; Marc Masip, en adicciones digitales; Pilar Martínez y Juan Vicente Fernández, en alimentación sostenible; y Miguel Luengo-Oroz, en IA para el bien común, junto a representantes de Qida, Goal Systems, Lillian Care y Aurae.
La socia directora de Creas, Lara Viada, subraya que “estamos en un momento clave para el ecosistema de impacto. La incorporación de Cofides, Aurae y otros inversores institucionales europeos demuestra que la inversión de impacto ya no es una tendencia emergente, sino una estrategia sólida para generar valor financiero y transformación social a gran escala”. En la misma línea, la presidenta y consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez, destaca que “esta operación del FIS supone un nuevo y relevante paso en nuestro compromiso con la inversión con propósito, y muestra el potencial que la colaboración público-privada, de la mano de instrumentos innovadores como el Fondo de Impacto Social, puede tener para abordar de forma rigurosa los grandes desafíos que hoy enfrentamos como sociedad”.
Por su parte, Olivia Mossay, socia de Creas, añade que “Creas Impacto II no solo está construyendo un portfolio de alto potencial, sino también una comunidad inversora que comparte visión, compromiso y ambición transformadora”, con un enfoque basado en el rigor, la cercanía a los emprendedores y una clara orientación a resultados medibles.
