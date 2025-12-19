Defensa encarga a Indra vehículos lanzapuentes sobre ruedas del Ejército de Tierra que hará en Gijón

La dirección general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa ha adjudicado a Indra el programa para el desarrollo y construcción del nuevo vehículo lanzapuentes sobre ruedas (VLPR) del Ejército de Tierra, con un valor de 382 millones de euros. La previsión de Indra para cumplir con este contrato es apostar por la fabricación nacional, con el futuro centro productivo de Gijón en lugar destacado de los trabajos, que no obstante también tendrán impacto en otros corredores industriales vinculados a la defensa. Además de la fabricación propiamente dicha, Indra se ocupará del mantenimiento y la modernización de los equipos.

El Programa de Vehículo Lanza-puentes de Ruedas que liderará la compañía que preside Ángel Escribano tiene por objeto proporcionar 32 VLPR para apoyar a las unidades dotadas con Vehículos de Combate Ruedas (VCR) 8x8 "Dragón", proporcionándoles la necesaria capacidad de franqueamiento de cortaduras, con o sin agua, con el objeto de favorecer la maniobra propia.

El nuevo puente transportable y lanzable desde un vehículo de tracción rueda está llamado a ser el nuevo puente de vanguardia de las unidades con plataformas sobre ruedas.

GDELS descarta Trubia

General Dynamics European Land Systems (GDELS) anunció ayer un acuerdo con las fuerzas armadas alemanas para suministrarles un total de 5.000 blindados tipo 'Eagle', de los cuales casi 3.000 se producirán "de manera inmediata".

La división europea del gigante estadounidense General Dynamics no recurrirá a la fábrica que su filial Santa Bárbara Sistemas tiene en Trubia (Oviedo) para llevar a cabo ese sustancioso contrato de blindados firmados con Alemania y que importa en total 7.000 millones de euros.