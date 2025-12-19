Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaUcraniaCatalunyaPlus UltraChuecaCampanadas RTVEÀlex PastorBarcelonaVíctor ManuelInviernoLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Industria

Defensa encarga a Indra vehículos lanzapuentes sobre ruedas del Ejército de Tierra que hará en Gijón

El contrato adjudicado a la compañía de armamento tiene un valor de 382 millones y un compromiso de entrega de 32 unidades hasta 2030

Un vehículo lanzapuentes, en este caso sobre cadenas.

Un vehículo lanzapuentes, en este caso sobre cadenas. / Ejército de Tierra

Yago González

Oviedo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La dirección general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa ha adjudicado a Indra el programa para el desarrollo y construcción del nuevo vehículo lanzapuentes sobre ruedas (VLPR) del Ejército de Tierra, con un valor de 382 millones de euros. La previsión de Indra para cumplir con este contrato es apostar por la fabricación nacional, con el futuro centro productivo de Gijón en lugar destacado de los trabajos, que no obstante también tendrán impacto en otros corredores industriales vinculados a la defensa. Además de la fabricación propiamente dicha, Indra se ocupará del mantenimiento y la modernización de los equipos.

El Programa de Vehículo Lanza-puentes de Ruedas que liderará la compañía que preside Ángel Escribano tiene por objeto proporcionar 32 VLPR para apoyar a las unidades dotadas con Vehículos de Combate Ruedas (VCR) 8x8 "Dragón", proporcionándoles la necesaria capacidad de franqueamiento de cortaduras, con o sin agua, con el objeto de favorecer la maniobra propia.

El nuevo puente transportable y lanzable desde un vehículo de tracción rueda está llamado a ser el nuevo puente de vanguardia de las unidades con plataformas sobre ruedas.

GDELS descarta Trubia

General Dynamics European Land Systems (GDELS) anunció ayer un acuerdo con las fuerzas armadas alemanas para suministrarles un total de 5.000 blindados tipo 'Eagle', de los cuales casi 3.000 se producirán "de manera inmediata".

Noticias relacionadas y más

La división europea del gigante estadounidense General Dynamics no recurrirá a la fábrica que su filial Santa Bárbara Sistemas tiene en Trubia (Oviedo) para llevar a cabo ese sustancioso contrato de blindados firmados con Alemania y que importa en total 7.000 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
  3. Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
  4. Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
  5. Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
  6. Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
  7. La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
  8. Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza

El BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia con 3.960 millones para remunerar al accionista

El BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia con 3.960 millones para remunerar al accionista

Operativo policial en Badalona para desmontar la acampada de los desalojados del instituto B9

Operativo policial en Badalona para desmontar la acampada de los desalojados del instituto B9

Operativo policial para desmontar la acampada de los desalojados del B9

Las cenas de empresa desbordan la recogida de basura: un municipio catalán frena el puerta a puerta

Las cenas de empresa desbordan la recogida de basura: un municipio catalán frena el puerta a puerta

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Por qué hay abogados que advierten que no debemos comprar Lotería de Navidad

Por qué hay abogados que advierten que no debemos comprar Lotería de Navidad

Más de la mitad de los transportistas españoles ha sufrido un robo en los últimos cinco años

Más de la mitad de los transportistas españoles ha sufrido un robo en los últimos cinco años

He ganado 28 veces y este es el método para conseguir el décimo ganador del sorteo de la Lotería de Navidad 2024

He ganado 28 veces y este es el método para conseguir el décimo ganador del sorteo de la Lotería de Navidad 2024