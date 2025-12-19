Crisis ganadera
Confirmado un nuevo caso de peste porcina en Catalunya, que eleva a 27 el número de jabalís infectados
El animal fue hallado muerto dentro del radio de seis kilómetros alrededor del foco inicial, en la denominada zona cero
Peste porcina africana, en directo | Última hora: investigación del origen del brote y adopción de medidas de seguridad
El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid) ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en un jabalí hallado dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros en torno al primer foco. Con este nuevo positivo, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 27 animales silvestres. El hecho de que el cuerpo se encontrara dentro de la denominada zona cero corrobora también que el virus se mantiene contenido dentro de ese perímetro.
Los técnicos del laboratorio de referencia han analizado otros 193 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural en la zona infectada y sus alrededores, en un radio de 20 kilómetros del primer foco, que han resultado negativos. De hecho, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicado este viernes que, hasta el momento, solo un 7% de las muestras analizadas de jabalís muertos han sido positivas, prueba de que el virus es de una virulencia reducida.
El Ministerio de Agricultura ha informado asimismo que los controles realizados en las 55 granjas de porcino ubicadas en el área delimitada por el radio de 20 kilómetros siguen sin detectar ninguna sintomatología ni lesiones relacionadas con esta enfermedad.
"Las administraciones central y autonómica recuerdan mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres", concluye la nota difundida este viernes por el departamento que dirige Luis Planas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
- Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
- Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
- Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
- Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
- España acelera y concentra ya un 2,7% de las empresas del mundo que se dedican a la cuántica
- La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona