Abre en Catalunya la primera fábrica española de sistemas Lanza-Puentes para defensa y catástrofes naturales

Lo dicen a boca llena el Ayuntamiento de Sant Cugat, la Generalitat de Catalunya y los empresarios partícipes de este proyecto de reindustrialización con final feliz: “Aquí se ha producido un caso de éxito clarísimo”. En las mismas instalaciones que dejó desiertas la fabricante estadounidense Delphi tras una decisión de deslocalización que afectaba a más de 500 empleados, hoy abre el primer centro de excelencia de sistemas de uso dual de Catalunya. Justo, además, cuando el foco está completamente puesto en estas construcciones que tanto sirven para el Ejército como para reaccionar ante catástrofes naturales.

Gutmar, una pyme industrial catalana que fabrica componentes para sectores como el aeronáutico o el espacial, se trasladó a estas instalaciones hace unos años, cuando su proyecto empezó a crecer. Nada que ver, en cualquier caso, con las oportunidades que tienen ahora delante: adquirida este año por los fondos de inversión Lauria Partners e Hyperion, y sellado un acuerdo de colaboración con GDELS-Santa Bárbara, la compañía ha decidido abrazar por completo el universo de las tecnologías y la industria de uso dual. Y el centro de excelencia presentado oficialmente este viernes es el culmen.

Esta alianza, que básicamente implica poner a trabajar juntos a empleados de uno y otro lado en el diseño y fabricación de elementos que sirvan tanto para la defensa de un país como para actuar ante una emergencia, empieza a rodar con un sistema Lanza-Puentes llamado Anaconda que, hasta ahora, se producía en Alemania.

Se trata de una estructura que permite a un vehículo tender un puente de forma instantánea. La fabricarán en Sant Cugat del Vallès, que estrena este tipo de producción en España, y allí también la ensamblarán sobre el vehículo que el cliente traiga. De entrada, preven fabricar hasta 15 de ellos al año, porque, en Europa, "la demanda de este tipo de sistemas es muy alta”, justifican.

Con todo, el objetivo es extender el volumen, y que de este centro de excelencia acaben saliendo pasarelas de peatones o barcas móviles para cruzar ríos o calles inundadas, entre otras soluciones relacionadas con la movilidad. El plan es colaborar un mínimo de 30 años e invertir en torno a 80 millones de euros en estos desarrollos. La previsión es acabar generando entre 200 y 300 empleos directos, y llegar a los 1.500, al sumar los indirectos. Esperan un retorno de la inversión de 1.800 millones de euros.

Nueva industria para Catalunya

Sin embargo, lo que más han enfatizado los directivos de Gutmar y GDELS-Santa Bárbara presentes en la inauguración es que esto supone que Catalunya reivindique todo lo que puede aportar a un sector que tenía algo olvidado, el de la defensa.

“Este esfuerzo de reindustrialización del país y por mantener nuestra autonomía estratégica tiene que distribuirse en las diferentes regiones de España, y Catalunya merece ser parte de ello, con productos finalistas que traccionen a la industria y que hagan el desarrollo tecnológico e industrial tangible”, ha reivindicado Alejandro Page, director general de Santa Bárbara Sistemas.

Alejandro Page, director general de SBS; Jordi Garcia Brustenga, Secretario de Estado de Industria; Joan Martorell, presidente de Gutmar; Pol Gibert, secretari general d'Empresa i Treball y Carles Brugarolas i Conde, Regidor del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès / Miquel Gonzalez/Gutmar/SBS

“Queremos ayudar a que el sector tradicional del metal, que en Catalunya es muy fuerte pero depende de la automoción –ha apuntado el presidente de Gutmar, Joan Martorell– migre hacia sectores de más valor añadido como son la aeronáutica o el espacio”.

También el secretari general del Departament d’Empresa i Treball de la General, Pol Gibert, y el secretario de Estado de Industria, Jordi Garcia Bustrenga, han celebrado lo que esto supone para la comunidad y el país.

“En este panorama geopolíticamente tan complicado, Catalunya no tiene una industria de defensa clásica, pero sí una ingeniería y una industria muy potente”, ha reivindicado el primero, haciendo mucho énfasis en la utilidad de todo esto ante la emergencia del cambio climático. “Que sea de uso dual es clave”, ha apostillado. En estos tiempos, ha rematado, luego, Garcia, “es importante tener capacidad de defensa y de reaccionar a conflictos que están más o menos cerca y que antes no teníamos”.