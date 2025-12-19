Cambio estructural
Quién es Jordi Mondéjar, nuevo director de Negocio de CaixaBank
El auditor 'de la casa' que llevaba casi una década pilotando Riesgos asume ahora el mando comercial del mayor banco en España, en plena apuesta por el ecosistema digital
CaixaBank quiere asemejar los productos de imagin a los de Revolut o Trade Republic, según Jefferies
Jordi Mondéjar (Darmstadt, 1968) es el nombre propio del último giro en la cúpula de CaixaBank: el consejo le ha elegido como nuevo director de Negocio, un puesto clave porque marca el ritmo comercial del banco. El movimiento llega en una reorganización para "simplificar" estructura y acelerar la transformación tecnológica, con cambios también en Riesgos, Sostenibilidad y Seguros.
Mondéjar no es un fichaje externo. Lleva 25 años en "la Caixa" y su perfil es el de un ejecutivo de baja exposición pública, muy de 'sala de máquinas'. De hecho, CaixaBank le ha mantenido tradicionalmente en áreas de control y gestión interna, con una carrera construida lejos del foco.
Formación y experiencia
Su formación es la de economista y auditor. Es licenciado en Economía y Empresa por la Universidad de Barcelona y figura como auditor de cuentas en el Registro Oficial (ROAC) del ICAC. Antes de aterrizar en el grupo, trabajó en Arthur Andersen y en Cia S. Com. (1991-2000), especializado en auditorías de entidades financieras y otras compañías reguladas.
En el 2000 se incorporó a "la Caixa" y, desde entonces, su trayectoria ha estado ligada a funciones críticas: llegó a ser responsable de Contabilidad Financiera, Control y Capital. En julio de 2014 entró en el comité de dirección y, el 22 de noviembre de 2016, asumió la jefatura de Riesgos, con responsabilidad sobre la coordinación y el seguimiento del riesgo del grupo.
Desde ese puesto ha tenido bajo su paraguas la gestión de carteras de crédito, el tratamiento de morosidad y recuperaciones, las reestructuraciones y la cartera de adjudicados
Presidente no ejecutivo de BuildingCenter
Además, Mondéjar también es presidente no ejecutivo de BuildingCenter, la plataforma inmobiliaria vinculada históricamente al grupo.
El relevo se enmarca en una remodelación más amplia. CaixaBank ha anunciado que la actual dirección de Riesgos se divide en dos: Admisión y Seguimiento del Riesgo de Crédito (Manuel Galarza) y Gestión de Riesgos y Cumplimiento (Natividad Capella). En paralelo, Jaume Masana da el salto a SegurCaixa Adeslas, con una transición prevista hasta el segundo trimestre de 2026.
Para el cliente, la lectura es clara: CaixaBank coloca al frente del negocio a un perfil con mentalidad de control y solvencia, justo cuando el banco quiere crecer y, a la vez, acelerar la digitalización sin perder disciplina.
