Sàmper se reúne con el alcalde de Sallent para buscar alternativas a la planta de ICL

Miquel Sàmper se ha reunido este jueves con el alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, al día siguiente de que trascendiera que la firma ICL suspendía el proyecto para instalar en este municipio una fábrica de cátodos para baterías eléctricas. Además del conseller d’Empresa i Treball, en el encuentro también han estado el secretari d’Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, y la directora de Serveis Territorials, Ivet Castaño. Los tres han trasladado al alcalde el "compromiso" del Govern para trabajar "coordinadamente" con el Ministeri d’Indústria i Turisme y la empresa propietaria para encontrar un "proyecto alternativo" que permita reindustrializar los terrenos.

En una entrada en la red social X, el conseller ha asegurado que el Govern dispone de herramientas como la nueva estrategia de captación de inversiones 2026-2030, que entre otros objetivos "prevé que el 50% de las nuevas inversiones que se realicen en Catalunya se materialicen fuera del área metropolitana de Barcelona".

Todo ello al día siguiente de que ICL haya suspendido el proyecto que anunció en enero, que preveía una inversión de 285 millones de euros y era fruto de una alianza entre esta firma y la empresa china Dynanonic. La planta debía ubicarse en las antiguas instalaciones mineras que ICL tiene en el municipio, cerradas desde el año 2020.