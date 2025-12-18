Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Peste porcina africana, en directo | Registro policial en el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por el origen del brote

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès.

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès. / MANU MITRU / EPC

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.

