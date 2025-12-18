Peste porcina africana, en directo | Registro policial en el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por el origen del brote

En Directo
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.
Investigación judicial y auditoría de la Generalitat
La investigación judicial va en paralelo a la auditoría que la Generalitat ha encargado al laboratorio IRTA-CReSA para averiguar si el brote pudo originarse en algunos de los cinco centros de investigación animal situados en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han detectado los jabalíes infectados. Esos cinco centros, entre los que figura el propio IRTA-CReSA, están en el foco de la investigación a raíz de un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.
Posible delito contra el medio ambiente
La justicia está investigando en secreto por un delito contra el medio ambiente el origen del brote de la peste porcina africana detectado a finales del pasado mes de noviembre en Catalunya, ante las sospechas de que la cepa proceda de un laboratorio que trabaja con el virus. De hecho, el laboratorio IRTA-CReSA (Centro de Investigación en Sanidad Animal) está desde hace días bajo el foco de las sospechas, ya que los primeros jabalís muertos que estaban infectados aparecieron cerca de sus instalaciones. El pasado 9 de diciembre, los Mossos d'Esquadra, que investigan el origen del virus en un equipo conjunto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ya remitieron un primer atestado a los juzgados de Cerdanyola en relación con el caso.
Registro con medidas de seguridad
Los Mossos y la Guardia Civil informan de que la entrada y registro en las instalaciones del IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès se está llevando a cabo siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación.
Cinco líneas de trabajo
Las cinco líneas de trabajo que se han puesto en marcha, según explicó ayer el president Illa, las lideran la propia Conselleria d'Agricultura, que ha abierto dos líneas, con el encargo de una auditoría interna para evaluar las instalaciones que trabajan con cepas del virus y con el envío de todas las muestras recogidas al laboratorio del Institut de Recerca Biomèdica (IRB). En paralelo, ha agregado Illa, "se ha abierto la preceptiva investigación del Ministerio de Agricultura y, en cuarto lugar, se ha recibido la visita de técnicos del Veterinarian Emergency Team de la Unión Europea". A todas ellas, se suman las pesquisas que por orden judicial están llevando a cabo los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil para determinar si se ha cometido un presunto delito contra el medio ambiente.
Seis centros científicos y empresas, en el punto de mira
Hasta cinco investigaciones distintas están centradas en estos momentos en determinar el origen del brote de peste porcina africana (PPA) que afecta a Catalunya desde el 28 de noviembre y que, de momento, ha sido detectado en 26 jabalís. Pero, por ahora, "ninguna de esas líneas de trabajo ha permitido concluir que las instalaciones que operan con el virus en Catalunya" han sido las responsables de la expansión de la enfermedad, afirmó ayer miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que concretó que son "seis los centros científicos y las empresas" que han sido analizados. Illa, que compareció ante el pleno del Parlament para explicar cómo evoluciona esta infección que afecta la cabaña porcina, indicó asimismo que el brote activo en la actualidad "corresponde a un nuevo tipo de virus, el 29, y tiene una virulencia moderada".
Registro policial en el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por el origen de la peste porcina
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están realizando esta mañana una entrada y registro en las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA. Esta diligencia ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas secretas. IRTA-CReSA está siendo investigado por el brote de peste porcina en Catalunya.
Ordeig defiende que Catalunya tenga una ley de caza: "Somos la única autonomía sin una"
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha defendido este miércoles que Catalunya apruebe una ley de caza y ha reconocido que es la única comunidad autónoma que no tiene una legislación propia en este ámbito. En respuesta una interpelación de la diputada del PP Eva García, que ha señalado que en este sector Cataluña se rige por una normativa de 1970 y ha reclamado una nueva ley, Ordeig se ha mostrado partidario de ello y ha apostado por hacerlo "con amplio consenso" para tener "una regulación moderna y avanzada". El conseller ha reconocido que "hace falta un cambio en la mirada hacia la caza, nuestros bosques y espacios agrarios y la ganadería" y ha considerado que en el contexto del estallido de la crisis de la peste porcina africana es idóneo para empezar a discutir una ley catalana de caza.
¿Hubo fuga biológica?¿Qué pasa con los cerdos confinados? Las incógnitas que aún rodean el brote de peste porcina en Catalunya
Hasta cinco investigaciones paralelas tratan de esclarecer en estos momentos el origen del brote de peste porcina africana detectado en Catalunya el pasado 28 de noviembre, que por ahora ha afectado a 26 jabalís. Sin embargo, según ha asegurado este miércoles el president de la Generalitat, Salvador Illa, ninguna de las hipótesis analizadas apunta, de momento, a que los laboratorios o instalaciones que trabajan con el virus en el territorio catalán estén en el origen de la propagación de la enfermedad. Más información, aquí.
Illa apoya la gestión de Ordeig y muestra su "plena confianza" en el IRTA-CReSA
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apoyado este martes la gestión de la crisis de la peste porcina hecha por el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y ha mostrado su "plena confianza" en la labor ejercida por los trabajadores del laboratorio IRTA-CReSA. En el turno de réplica en la comparecencia específica en el pleno del Parlament para abordar la crisis de la peste porcina, Illa también ha explicado que ha pedido a Ordeig que comparezca "regularmente" en comisión parlamentaria para informar de una crisis que, ha avisado, "durará mínimo un año". En tono vehemente, el presidente ha rechazado entrar a valorar las "críticas políticas" hechas por la oposición, aunque ha afirmado que tiene "memoria" y que se acordará de todas. Defendió el "rigor" de los científicos y añadió que no tiene ahora "ningún elemento" que le haga dudar sobre los protocolos aplicados en el laboratorio IRTA-CReSA.
María Jesús Ibáñez
Illa revela que el comité de la peste porcina ha investigado seis centros científicos y empresas privadas sospechosos
Illa revela que el comité de la peste porcina ha investigado seis centros científicos y empresas privadas sospechosos, por María Jesús Ibáñez.
