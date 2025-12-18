Confirmado por el Código Civil: no repartir el premio de un décimo de la Lotería compartido podría constituir un delito de apropiación indebida

Si compartes un décimo de la Lotería de Navidad con amigos, familiares o compañeros y este resulta agraciado con un premio (especialmente si se trata del Gordo) la ley española no lo deja al azar: hay consecuencias claras si la persona que cobra decide no repartirlo.

La base jurídica para reclamar está en el artículo 1278 del Código Civil, que establece que los contratos son obligatorios independientemente de su forma siempre que exista consentimiento y objeto común.

Esto incluye acuerdos verbales o registrados por mensajes o transferencias que prueben que varias personas aportaron dinero para comprar el billete.

En la práctica esto significa que, aunque el billete sea un documento al portador y quien lo presenta en la entidad financiera pueda cobrar el premio, el pacto de reparto previo es vinculante si se puede demostrar.

La jurisprudencia y la doctrina legal aceptan que mensajes de WhatsApp, justificantes de pago o incluso correos electrónicos pueden servir como prueba de ese acuerdo.

Consecuencias legales de no repartir

Si quien cobra no cumple con el reparto acordado, la situación puede trascender del ámbito civil al penal. El Código Penal español, en su artículo 253, tipifica el hecho de quedarte con el dinero de otro en perjuicio de un tercero como delito de apropiación indebida.

Si la cantidad en disputa no supera los 400 euros, la pena puede ser una multa de uno a tres meses.

Si supera esa cuantía (como ocurre con premios relevantes de la Lotería de Navidad) se enfrenta a penas de prisión de seis meses a tres años y, en casos agravados por la magnitud del dinero, incluso hasta seis años.

Estas sanciones reflejan que no se trata solo de una disputa civil por dinero, sino de un incumplimiento grave de confianza que el sistema penal considera una conducta delictiva.

Cómo protegerte antes de jugar

Para evitar riesgos y garantizar que todos los participantes reciban lo que les corresponde, los expertos y organizaciones de consumidores recomiendan:

Documentar el acuerdo antes de comprar, con un listado de aportaciones, nombres e importes.

Usar mensajes digitales, fotos del décimo y justificantes de pago (como transferencias o Bizum) que acrediten quién ha contribuido y en qué proporción.

Entregar copias firmadas por todos los participantes como respaldo adicional.

Tener prueba es clave

Sin prueba de un pacto previo, la persona que cobra el premio puede argumentar que actuó como único propietario del billete y no estar obligada a compartirlo. En ese caso, la reclamación civil por la parte del premio podría carecer de base, y no existiría delito penal si no se puede demostrar el acuerdo.

En resumen, el ordenamiento jurídico español respalda que un acuerdo para compartir un décimo de la Lotería de Navidad es vinculante desde el momento en que existe consentimiento, y su incumplimiento puede acarrear consecuencias civiles y penales significativas. Documentar bien ese pacto no solo evita disputas, también protege a todos frente a posibles reproches legales.