Lorenzo Amor, presidente de ATA: "La burocracia está ahogando a los autónomos"

La burocracia se ha convertido en el "segundo trabajo" del autónomo. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) denuncia que los más de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia en España dedican, de media, 200 horas al año a papeleo y obligaciones con distintas administraciones. Traducido: casi un mes laboral perdido en gestiones y cumplimientos, además de la actividad diaria.

El impacto, además, es económico. ATA estima que esas 200 horas, valoradas en 15 euros por hora, suponen 3.000 euros anuales por autónomo. En conjunto, la factura se eleva a 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas invertidas en trámites, modelos, notificaciones y declaraciones.

ATA exige mayor simplificación y rapidez

El problema no es solo el volumen, sino la sensación de que cada año se aprieta un poco más. "La burocracia está ahogando al colectivo. Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero es algo que nunca llega", sostiene Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Según el barómetro realizado por la organización, el 90% de los autónomos afirma que las trabas han aumentado en el último año.

En un colectivo con jornadas largas (ATA sitúa la media en 47 horas semanales), el papeleo impacta de lleno en el descanso y la conciliación.

Además, el golpe se multiplica para quienes tienen empleados: cerca de un millón de autónomos, según la propia asociación, suman a sus obligaciones personales las de cualquier empleador (contratos, cotizaciones, prevención, comunicaciones y más controles).

Verifatu y la incertidumbre normativa

A esta presión se añade la incertidumbre normativa. Un ejemplo reciente es la adaptación de los sistemas informáticos de facturación, el famoso Verifactu. La Agencia Tributaria ha actualizado de nuevo los plazos y sitúa la obligación en 2027 (1 de enero para quienes presentan Impuesto sobre Sociedades y 1 de julio para el resto).

Mientras, la futura factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales sigue pendiente de desarrollo reglamentario, aunque Hacienda mantiene el esquema de implantación por tramos una vez se apruebe.

En paralelo, la Seguridad Social ha consolidado el modelo de cotización por ingresos, con revisiones automáticas y notificaciones telemáticas. Más digital, sí, pero también más pantallas, más comunicaciones y más fechas que vigilar.

ATA pide un "cambio radical" para que la Administración "deje de ser un obstáculo y pase a ser un facilitador". El mensaje de fondo es claro: menos tiempo para papeles, más tiempo para facturar.