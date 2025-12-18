Trabajo
José Elías, empresario multimillonario, crítico con las ayudas del Gobierno: ""En el momento que tú puedes vivir de una ayuda y estás suficientemente cómodo para no trabajar..."
"En el momento que tú puedes vivir de una ayuda y estás suficientemente cómodo para no trabajar...", lamenta el dueño de La Sirena
José Elías, empresario multimillonario, sentencia a los jóvenes: "Hemos criado una generación que llama esclavitud a trabajar 8 horas al día"
Pedro Sanjuán
España perdió este noviembre unos 14.359 ocupados tras los despidos y las finalizaciones de contrato de muchas empresas dedicadas a la hostelería, en un mes siempre de transición ya de cara al inicio de año. Así, el número de trabajadores en activo en España es de 21,82 millones de personas.
Pese a bajar el número de ocupados, también ha bajado el número de parados, 18.805 personas menos que en octubre. Actualmente, hay un total de 2,42 millones de desempleados oficialmente inscritos en el Sepe.
"Gente acomodada en las ayudas"
El empresario multimillonario de Badalona, José Elías, se ha mostrado muy crítico en sus redes sociales contra las ayudas del Gobierno, según él demasiado generosas en muchos casos, haciendo que "mucha gente acomodada en las ayudas no busque trabajo".
"Lo preocupante no es que haya ayudas o no, lo preocupante es que la ayuda compense para no trabajar", defiende el presidente de Audax Renovables. Una de las críticas más extendidas, especialmente en el sector servicios, es que hay empresas que pagan por debajo de convenio y, así, no encuentran trabajadores. Una crítica que Elías pone en duda: "Seguramente lo que pagan es lo que pone en el convenio, dudo que estas empresas paguen menos que lo que ponga el convenio. Lo preocupante es que la ayuda compense para no trabajar, no que haya ayudas o no.
Poco margen de beneficio
Según Elías, las empresas no pueden pagar más de lo que dicta el convenio debido a su poco margen de beneficio. "No sé si esos convenios están bien calculados o no, tampoco creo que esas empresas puedan pagar mucho más porque tienen un margen de beneficio de un 5% con lo cual si pagan un poco más no les sale a cuenta", expone.
"En el momento que tú puedes vivir de una ayuda y estás suficientemente cómodo para no trabajar...", concluye Elías.
Una publicación en redes que ha generado debate en los comentarios. "José, me gustas mucho, pero al menos en hostelería no pagan ni el convenio, y mucho menos en los días festivos. Y eso es una vergüenza. Deberían de ir a por las grandes empresas sobre todo para controlarlas más", critica un usuario.
- El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
- Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
- La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
- Sanidad alerta de casos de sobredosis accidental de paracetamol con jarabes para niños
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
- Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
- Un error judicial impidió a la jueza interrogar a Plus Ultra por el rescate de 53 millones