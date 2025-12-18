El Gobierno saca pecho de la situación de Catalunya tras 7 años de Pedro Sánchez: "Ha recibido 60.000 millones de euros más que con Rajoy"

"Yo diría, sin querer ser triunfalista, que este es un balance de éxito en comparación con el último año de Gobierno popular", ha empezado, este jueves, el discurso de Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya. "Este Gobierno le sienta muy bien a Catalunya, y Catalunya está respondiendo como nunca", ha terminado. Por en medio, este representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha detallado "con datos" –tal como ha enfatizado en varias ocasiones– a lo que se aferra para reivindicar sin titubeos que "Catalunya se está volviendo a convertir en el motor económico y social que siempre ha sido de España y está recuperando el papel protagonista que siempre habría tenido que tener y que hoy tiene con bastante solvencia".

El marco era la traslación a nivel autonómico del balance que hace semestralmente Pedro Sánchez. En este sentido, sus cartas han sido la buena situación del mercado laboral, que las pensiones o el salario mínimo hayan subido considerablemente en estos 7 años de Ejecutivo socialista, que Catalunya haya recibido desde entonces un 52% más de recursos o que se haya invertido bastante más en infraestructuras, vivienda o transformación digital. Todo en comparación con el último Gobierno del PP, el que capitaneó Mariano Rajoy.

"Catalunya está mejor que hace 7 años", ha sintetizado Prieto tras verter los datos. Hay 3,88 millones de personas ocupadas a cierre de noviembre con medio millón de puestos de trabajo creados a lo largo de estas casi dos legislaturas, un 144% más de contratos indefinidos que entonces (1,88 millones en total, actualmente), un salario mínimo un 61% más alto (1.184 euros hoy en día) o una pensión media de jubilación 420 euros más alta cada mes.

Inversiones y fondos europeos

En cuanto a las inversiones –siempre según los datos ofrecidos por el delegado del Gobierno en Catalunya– han sido "60.000 millones de euros más" en recursos para financiar servicios públicos "que cuando gobernaba el PP", un 52,2% más; 5.500 millones de euros en total en infraestructuras de transporte, un 21,5% más; 1.500 millones de euros en vivienda; y, algo que ha enfatizado especialmente Prieto, un 3.000% más en transformación digital. Se ha pasado de 55 millones de euros a algo más de 1.700 millones de euros. "En 2018 ya existía la transformación digital, no es una cosa de los últimos años", ha lanzado.

En este sentido, Prieto ha hecho mención especial a los fondos europeos, asegurando que la inversión hecha en Catalunya roza los 10.000 millones de euros, de los cuales más de la mitad (5.700 millones de euros) corresponden a convocatorias y licitaciones de la Administración General del Estado. De nuevo, buena parte (1.000 millones de euros, aproximadamente) se ha destinado a infraestructuras, a modernizar conexiones ferroviarias, portuarias o de movilidad sostenible, con Adif como gran beneficiaria. Por otro lado, la industria del motor se ha llevado más de 600 millones de euros en proyectos relacionados con el vehículo eléctrico.

Impacto generalizado

"Estamos invirtiendo en todo aquello que Europa ha denominado autonomía estratégica, eso quiere decir mayor riqueza para Europa, España y Catalunya", ha justificado Prieto, destacando, asimismo, las inversiones agrarias o aquellas relacionadas con los chips y la energía.

"Tenemos muchos retos por delante", ha reconocido el mismo, pese a volver al triunfalismo para celebrar que, a su juicio, "el resultado de 7 años de gobierno progresista" se nota en todas partes. "Lo notan los ciudadanos, los empresarios y empresarias, los trabajadores y trabajadoras, las mujeres, porque estamos en récords de ocupación femenina, lo notan los pensionistas y estudiantes", ha enumerado, para acabar remarcando que "la narrativa que se quiere imponer de un país en declive" queda destruida con estos datos.