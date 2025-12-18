El futuro de las redes eléctricas, Tema del Domingo

EL PERIÓDICO dedicará el tema central de su edición impresa de este domingo, en el marco de su proyecto editorial P de Planeta, a la necesidad de ampliar la capacidad de transporte y conexión de las redes eléctricas españolas, tanto para hacer posibles los objetivos de descarbonización de la industria, el transporte y el consumo doméstico como para aprovechar las oportunidades de crecimiento que abre la electrificación.

Los expertos que participaron en un foro sobre la descarbonización de la demanda energética en España señalaron que en los próximos años será necesaria una inversión millonaria, por encima de las cifras que ha planteado recientemente el Gobierno, para no crear un cuello de botella que impida la instalación de actividades económicas que podrían aprovechar la generación de energías renovables que hacen que España juegue con ventaja frente a sus competidores europeos.

Por su parte, el suplemento 'Entender más' se preguntará por cómo somos de solidarios los españoles en unos días, los previos a la Navidad, que suelen estar cargados de actos benéficos y buenas intenciones, y que este año ponen fin a una temporada en la que la ciudadanía ha expresado su apoyo a múltiples causas. Lo que revelan los datos y confirman los profesionales que trabajan en este sector es que la solidaridad goza de buena salud en nuestro país. El año pasado, cuatro de cada diez ciudadanos colaboraron económicamente con alguna oenegé, con una aportación media de 152,58 euros, casi 10 euros más que hace siete años. Cuatro millones y medio de españoles participan habitualmente en algún proyecto solidario como voluntarios o son socios de alguna entidad benéfica.

Este panorama optimista contrasta con algunas llamadas de atención que hacen desde las organizaciones: en el último año han subido de volumen los discursos ultraderechistas que cuestionan el trabajo que desarrollan las oenegés, como pasó durante la dana de Valencia, o que rechazan abiertamente la búsqueda de objetivos como la justicia social, la lucha contra la pobreza o el cuidado del medioambiente. En este contexto, varios países importantes, como Reino Unido, Francia o Alemania, han anunciado que congelarán o reducirán sus aportaciones a la cooperación internacional, mientras Estados Unidos ha eliminado su importante proyecto solidario USAid.