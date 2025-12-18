Los expertos creen que el BCE entrará en "hibernación" y mantendrá de nuevo los tipos en el 2%

El consenso entre analistas, tal y como sucedió con la anterior reunión, es casi total: el Banco Central Europeo (BCE) resolverá en su reunión de política monetaria del próximo jueves mantener los tipos de interés en el 2%, tal y como hizo a finales del pasado mes de octubre. De esta manera, el organismo presidido por Christine Lagarde sigue considerando que el precio actual del dinero es adecuado, por lo que no se prevé un recorte de tipos por debajo de la tasa actual.

Tal y como pone de manifiesto Germán García-Mellado, managing director en A&G Global Investors, la cita "vendrá acompañada de nuevas proyecciones macroeconómicas del BCE que, por primera vez, incluirán estimaciones hasta 2028. Esperamos que el crecimiento se revise al alza, especialmente en el corto plazo, en línea con los mensajes recientes de Isabel Schnabel y Christine Lagarde, que han reconocido una mayor resiliencia de la economía de la eurozona de lo previsto tras el episodio de tensión comercial".

García-Mellado considera que Lagarde "insistirá en que la política monetaria está "en un buen lugar", reforzando la idea de un periodo prolongado de estabilidad de tipos y alejando, por ahora, tanto recortes como subidas".

No se descarta una subida en 2026

Por su parte, Kevin Thozet, miembro del comité de inversión de Carmignac, coincide en que el BCE no agitará tampoco el avispero. "La narrativa predominante es que el ciclo de recortes de tipos ha llegado en gran medida a su fin y que el impulso del crecimiento en Europa reside ahora principalmente en la política fiscal. Algunos incluso sugieren que el BCE podría comenzar a subir de nuevo los tipos de interés oficiales a finales de 2026".

"Se espera que Christine Lagarde reitere el enfoque del BCE dependiente de los datos y reunión por reunión. El nuevo conjunto de proyecciones de crecimiento e inflación que se publicará en la reunión probablemente reforzará dicha postura", ha ampliado el representante de Carmignac.

La comodidad del BCE

Martin Wolburg, economista sénior de Generali AM, define el estado en el que entrará el BCE como "hibernación". "En la reunión del 18 de diciembre, el Consejo de Gobierno (CG) se enfrenta a una economía sorprendentemente resistente y a una inflación superior a la prevista. Sin embargo, creemos que el BCE sigue considerando que el tipo de interés oficial se encuentra en un «buen nivel», es decir, en el centro del rango de política neutral. Estamos de acuerdo y esperamos que el BCE permanezca en hibernación por el momento", ha apuntado Wolfburg.

Los analistad de Allianz Global Investors tampoco se desmarcan del sentimiento general. Michael Krautzberger, CIO Global de Renta Fija de Allianz Global Investors, considera que los banqueros centrales disfrutan en la actualidad de "una posición cómoda". "A diferencia de sus homólogos de EE. UU., Reino Unido y Japón, que afrontan presiones inflacionarias persistentes, a inflación europea se ha mantenido cerca del objetivo durante varios meses", han indicado.

"Las actas de octubre muestran que varios miembros del Consejo abogan por ignorar pequeñas desviaciones respecto al objetivo y reservar los ajustes de política monetaria para shocks más relevantes. No se descartan ajustes, pero el BCE tampoco parece dispuesto a contradecir las expectativas del mercado, que contemplan como escenario más probable una subida antes que una bajada", han apostillado.