La empresa de suscripción a bicis eléctricas Panot compra la francesa Red Will y empieza a operar en París

Panot llega a París, "la meca –dice su fundador y consejero delegado, Dídac Sabté– de la movilidad ciclista a nivel mundial". Lo apunta, este emprendedor, para justificar que pese a ser aún "una compañía joven y con un largo recorrido" por delante, hayan decidido adquirir ya a una competidora en Francia. La empresa catalana de bicis eléctricas por suscripción ha comprado a Red Will, una especie de análoga suya en París.

El plan actual es que la francesa conserve su marca un tiempo, mientras Panot acaba de consumar su aterrizaje, pero "una vez completado el proceso de integración y consolidación del servicio", la idea es que sea Panot la marca que prevalezca. "A partir de inicios de 2026, el objetivo es operar plenamente como una única compañía", afirman fuentes de la empresa, que también explican que centrarán los esfuerzos de esta primera fase de integración en la comunicación y el posicionamiento de la marca, financiados por una subvención de Acció para ayudar a la internacionalización. "El objetivo es dar a conocer el servicio de forma intensiva y aprovechar el enorme potencial del mercado parisino", afirman.

Sin ir más lejos, si todo apunta que terminarán 2025 con 1 millón de euros de facturación, la previsión es doblar esta cifra en solo un año, hasta cerrar 2026 con 2 millones de euros de ingresos.

Al incorporar a Red Will a su operativa, suman, también, 500 bicicletas a su flota, con lo que empiezan 2026 con 2.500 vehículos en circulación. "Se trata de una oportunidad que no podíamos dejar pasar", compendia Sabaté, que explica que su intención es conservar a todos los trabajadores e incluso contratar para "reforzar la operativa y acompañar el crecimiento".

Panot basa su negocio en un modelo de alquiler de bicicletas eléctricas a caballo entre el 'Bicing' (no son de uso puntual) y un alquiler tradicional (la empresa se hace cargo del mantenimiento, de la sustitución si hay robo...). Con esta premisa, han cerrado acuerdos corporativos con Allianz, BSM, Mediapro, Nestlé, Tech Barcelona, T-Systems... y sumado 3.000 usuarios en total.

"Nuestro objetivo es ser un actor relevante en todas las ciudades que realmente apuestan por una movilidad sostenible y saludable", resume Sabaté en el comunicado en el que difunde el acuerdo. "Barcelona dio un impulso enorme a su infraestructura ciclista, sin embargo, París es la meca del ciclista urbano y de la movilidad sostenible, por lo que tener presencia en ambas ciudades es clave para seguir creciendo en el futuro", concluye.