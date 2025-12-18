El fondo CVC y la familia March se reparten sus acciones en Naturgy para ganar "flexibilidad"

El fondo CVC y la familia March han decidido repartirse su participación en Naturgy, en plena reorganización accionarial de la compañía tras el anuncio de Blackrock (GIP) de salir de la empresa. Y lo hacen con el objetivo de que ambos tengan una "mayor flexibilidad" en su participación en la energética "sin alterar la gobernanza ni los objetivos conjuntos de su inversión", según han avanzado en un hecho relevante registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

CVC y la Corporación Alba (propiedad de los March) tienen en la actualidad el 18,59% del capital de la Naturgy a través de diversos vehículos de inversión bajo la denominación común de 'Rioja'. A partir de ahora, tras los cambios anunciados, Alba contará con una participación directa del 5,01% en el capital social de la gasista que preside Francisco Reynés, a través de Alba Europe. Mientras, CVC mantendrá una participación del 13,80%, a través del grupo Rioja.

Según se explica en el hecho relevante, la participación de Alba incluye el 4,78% indirecto que mantenía a través de su participación del 25,73% en Rioja y un 0,23% que ya poseía de manera directa. Fuentes cercanas a los March señalan que esta decisión responde a un "deseo" de la familia March de "recuperar su independencia y flexibilidad financiera" en Naturgy, que supondrá, entre otras cuestiones, cobrar dividendos de forma directa y no a través de Rioja.

Según estas fuentes, cuando la familia March entró en la energética 'se sumó al carro' de la negociación entre Natugy y CVC, pero tras siete años en la compañía la situación es muy distinta. Estas fuentes añaden que la decisión no está vinculada con la noticia de Blackrock de desinvertir en Naturgy, sino que tiene que ver con que el acuerdo de socios firmado entre Alba y CVC en 2018 (y modificado en 2019) 'caducó' en mayo de este año, por lo que desde entonces ambos inversores estarían negociando un nuevo pacto. Si bien es cierto, la nueva alianza ha fructificado, precisamente, en plena reorganización de la compañía.

Nuevo acuerdo parasocial

El nuevo convenio parasocial reparte el capital, pero mantiene la filosofía del vigente en cuanto a la "sindicación de los derechos de voto, la representación en el Consejo, así como el alineamiento en los principios de gobernanza y la coordinación de materias en la inversión conjunta en Naturgy". Es decir, ambos inversores se distribuyen su participación en la compañía, pero mantienen una misma voz en el Consejo de la empresa, así como su apoyo al consejero delegado y presidente, Francisco Reynés, y a la estrategia, según fuentes.

"Esta modificación societaria no afecta al compromiso de los accionistas de Rioja con respecto a su inversión y la creación de valor en Naturgy. En este sentido, conviene recordar que la participación en Naturgy es la mayor inversión individual de Alba e indirectamente una de las mayores inversiones de los fondos gestionados por CVC en Europa. Ambos accionistas siguen plenamente comprometidos y coordinados", aclara el comunicado.

Además, el nuevo acuerdo mantine una cláusula para que en caso de que uno de los dos (CVC o Corporación Alba) recibiera una oferta de un tercero sobre su participación en la energética el otro puede sumarse a la oferta (derechos de acompañamiento recíproco).

Reorganización accionarial

La venta de acciones de BlackRock, anunciada hace exactamente una semana, ha propiciado una reordenación del capital de la primera gasista española, tras la frustrada oferta pública de adquisición (opa) que la emiratí Taqa negoció con CriteriaCaixa en 2024 y después de que la energética decidiera lanzar una 'auto-opa' para aumentar la proporción de capital que tenía en bolsa (menos del 10%) y que le llevó a salir de los principales índices internacionales. En esa operación, la compañía compró algo más del 9% de su capital en manos de sus actuales accionistas (CriteriaCaixa, GIP-Blackrock, CVC-Alba e IFM) hasta contar con un 23,6% de sus acciones en bolsa, en la actualidad, según la propia empresa.

Esa reordenación continuó este miércoles, después de que CriteriaCaixa aflorara una adquisición del 2% del capital de Naturgy. El brazo inversor de Fundació La Caixa busca, así, reforzar su posición como mayor accionista de la energética y elevar su participación hasta casi el 26%, para recuperar parte del peso que perdió con la 'auto-opa' (entonces pasó del 26,7% a cerca del 24%). Y sigue con el anuncio, este jueves, de la familia March de independizarse de CVC para tener más libertad de movimientos.

El accionariado de Naturgy se reparte actualmente entre CriteriaCaixa (25,9%), el fondo australiano IFM (15,1%), CVC (13,8%), Blackrock (12,6%, de los cuales 11,4% corresponde a la participación de GIP), Corporación Alba (5%) y la argelina Sonatrach (4,1%). IFM es la única que tiene dos consejeros, frente a los tres de GIP-Blackrock, CVC-Alba y CriteriaCaixa. Sonatrach no tiene presencia en el consejo de administración.