Culmia refinancia la deuda otorgada por Banco Sabadell a Oaktree para comprar la promotora

Culmia ha completado la refinanciación de su deuda corporativa, que superaba los 150 millones de euros y vencía el pasado 16 de diciembre. La promotora controlada por el fondo norteamericano Oaktree ha firmado un nuevo crédito sindicado de 100 millones de euros, esta vez con un 'pool' bancario liderado por BBVA y Banco Santander y en el que han participado otras tres entidades financieras, y ha amortizado 53,8 millones, según avanzan fuentes de la compañía a EL PERIÓDICO.

El origen de la deuda se remonta a 2020, meses después de la venta de Banco Sabadell de su promotora, Solvia Desarrollos Inmobiliarios (ahora renombrada como Culmia), a Oaktree por 882 millones de euros. En diciembre de ese año, la entidad presidida por Josep Oliu concedió un préstamo corporativo con vencimiento a cinco años, del que mantenía un saldo vivo de 153,8 millones de euros en dos tramos, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil disponibles en Insight View.

Para alargar el vencimiento de estos pasivos, Culmia ha apostado primero por amortizar cerca de un tercio de su deuda, 53,8 millones, y firmar un nuevo crédito, es de 100 millones, con un grupo sindicado bancario. Este 'pool' está liderado por BBVA y Banco Santander, pero participan también Kutxabank y Bankinter, además de Banco Sabadell, que vuelve a respaldar a la empresa desarrolladora de viviendas.

Esta deuda se utilizará financiar la actividad ordinaria de las diferentes líneas de negocio de Culmia, tanto la promoción de inmuebles en sus diferentes tipologías como la urbanización de suelos no finalistas. Este nuevo pasivo, además de reducir su endeudamiento, otorga mayor flexibilidad a la compañía, especialmente en el sector de la vivienda asequible, donde la empresa liderada por Francisco Pérez es uno de los jugadores más activos.

Pendiente de la venta de una cartera de viviendas

Entre las tareas pendientes, Culmia está en negociaciones con el fondo de infraestructuras alemán MEAG la venta de una gran cartera de 1.743 pisos en alquiler, operación que se ha ido demorando en los últimos meses y sigue a la espera del cierre definitivo, en la que podría ser la irrupción de un fondo de estas características (coste de capital bajo) en el segmento de la vivienda asequible en colaboración público-privada en España.

Esta transacción se enmarca dentro de un proceso de búsqueda de un socio inversor. Culmia, como promotora, acude a concursos públicos en los que la administración cede suelo para promover inmuebles destinados al arrendamiento a precios limitados. Una vez se lo adjudica, los construye y los edificios están operativos, busca otro inversor que los mantenga en explotación a medio y largo plazo. En 2023 acordó el traspaso de 1.763 pisos a DWS por 250 millones de euros, que ha entregado a lo largo de estos últimos meses.